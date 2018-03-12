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Армянский священник раскрыл «страшную тайну» чуда благодатного огня. Его тут же обвинили в откровенной лжи

Армянский священник раскрыл «страшную тайну» чуда благодатного огня. Его тут же обвинили в откровенной лжи

Накануне христианской Пасхи священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию в храме Гроба Господня, рассказал, как происходит «чудо благодатного огня». Как выяснили журналисты «Фразы», его тут же уличил во лжи представитель соседствующей конфессии.

Как сообщает Israel Info, инцидент произошел в ходе съемки репортажа для еврейского телеканала «Хадашот 2». Отец Агоян рассказал, что он трижды присутствовал в кувуклии храма при зажигании огня и якобы видел, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — объяснил суть своего заявления священнослужитель.

Однако это утверждение сразу же вызвало возмущение у присутствовавшего при съемке представителя греческой церкви. «Остановите камеру, он лжет», — заявил священник. Он сказал, что армяне внутрь Гроба не входят, но остаются в кувуклии.

Благодатный огонь (в греческой и армянской традиции Святой Свет) — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В настоящее время церемонию проводят священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.

Согласно поверью, чудесный, не обжигающий огонь «сходит с неба» в руки греческого патриарха, и тот, вместе с патриархом армянской церкви, раздает его собравшимся вокруг храма верующим, из-за чего это событие собирает множество паломников со всего мира. Впоследствии благодатный огонь специальными авиарейсами доставляют в разные страны, включая и Украину.

Отметим, что сомнения относительно чудесности схождения огня на сегодняшний день есть, как у ученых, которые предлагают различные варианты объяснения этого явления, так и у священнослужителей. В частности, Армянская апостольская церковь, представители которой всегда непосредственно участвовали в церемонии Святого Света официально отвергает представления о Благодатном огне, распространенные в греко-православных церквях. Отрицается чудесное происхождение огня и его сверхъестественные свойства.

Чудесный характер схождения Благодатного огня не признает также и католическая церковь.

Кроме того, первый начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий (Успенский) записал рассказ очевидца, согласно которому «огонь зажигается просто из лампады, которая никогда не угасает, и так Благодатный огонь не есть чудо». Однако иеромонах Иов (Гумеров) призывает не верить Порфирию, который «известен как человек, который пытался опровергать и другие чудеса и предания, принятые Церковью».

Тэги: Иерусалим, храм, Пасха, Благодатный огонь, Гроб Господен

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