СБУ проводит массовые обыски у «агентов Кремля»

Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, во время обысков уже изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против Украины.

«К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов», — пишет Гитлянская.

Она пообещала, что более подробная информация об этом появится на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

Ранее «Фраза» сообщала, что утром, 12 марта, сотрудники СБУ ворвались с обыском в квартиру к киевскому журналисту Юрию Лукашину.