Главные новости за 10-11 марта 2018 года

Операция разоблачения председателя общественной организации «Офицерский корпус», бывшего переговорщика в деле освобождения пленных Владимира Рубана длилась чуть меньше года. На данный момент СБУ обнародовала лишь пятую часть доказательной базы в отношении Рубана. «Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже есть весьма достойный», — сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Волонтеры и добровольцы Тернопольщины вернули Президенту Украины Петру Порошенко награды. Об этом говорится в Twitter-сообщении одного из добровольцев. По словам волонтеров и добровольцев, к такому поступку их побудил разгон правоохранителями палаточного городка на Майдане. «В знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под ВР, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко», — говорится сообщении.

Северо-Атлантический альянс признает стремление Украины быть полноценным членом организации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАТО. «Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе. С 1949 года членство в НАТО выросло с 12 до 29 стран, пройдя 7 этапов расширения. На сегодня четыре страны-партнера заявили о своем стремлении к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина», — говорится в сообщении. Как разъясняют на сайте, страны-аспиранты — это страны, которые задекларировали свои стремления по вступлению в НАТО. Страны-аспиранты могут быть приглашены для участия в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) для подготовки к потенциальному членству и демонстрации их способности выполнять обязательства относительно возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членства в организации, но это является основным механизмом подготовки.

В Киеве в Оболонском районе неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии УПЦ МП. Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. На место преступления прибыли сотрудники полиции. Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что США причастны к государственному перевороту, произошедшему в Украине. Путин также считает, что санкции против РФ были введены США необоснованно. В интервью американскому телеканалу Путин отметил американской журналистке: «Не мы же записали вас во враги, а Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции». На вопрос о том, знает ли он, почему это произошло, Путин ответил: «Нет, я не знаю». «Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну, зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что потратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госпереворот, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что сообщения об использовании химического оружия правительственными силами в Сирии — дезинформация. Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканалу. Путин ответил утвердительно на вопрос журналистки, являются ли сообщения о нападениях с использованием химического оружия в Сирии ложными новостями и дезинформация. «Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие», — заявил он. В качестве второго аргумента, Путин сообщил, что, по его информации, у боевиков есть планы инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. «А в-третьих, это всё попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки», — заявил Путин.

В ночь на 10 марта в американском штате Калифорния в городе Юнтвиль вооруженный мужчина совершил нападение на дом для ветеранов. Нападавший захватил заложников. В течение почти восьми часов полиции не удалось установить контакт с мужчиной и узнать его требования. По состоянию на утро 10 марта сам нападавший и трое заложниц найдены мертвыми. На данный момент установлено, что трое убитых заложниц — сотрудницы дома ветеранов. Причины смерти нападавшего также сейчас устанавливаются.

Президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в мае нынешнего года. Данную информацию официально подтвердили в Белом доме. «Он (президент Трамп) принимает приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в указанном месте и в определенное время. Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем, все санкции и максимальное давление сохранятся», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Как отметил советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ион, Трамп хотел бы встретиться с северокорейским лидером в мае. При этом, по его словам, совместные учения США и Южной Кореи в апреле не отменяются.

