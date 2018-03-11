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В МВД заявили, что по делу Рубана обнародована далеко не вся информация

В МВД заявили, что по делу Рубана обнародована далеко не вся информация

Операция разоблачения председателя общественной организации «Офицерский корпус», бывшего переговорщика в деле освобождения пленных Владимира Рубана длилась чуть меньше года. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент СБУ обнародовала лишь пятую часть доказательной базы в отношении Рубана.

«Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже есть весьма достойный», — сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала «112 Украина».

Он заявил, что считает объявленное Рубану подозрение более чем обоснованным.

«Для меня является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рублану», — сказал Шевченко.

При этом Шевченко подчеркнул, что обнародованные СБУ доказательства, по его оценкам, только «часть пятая от того, что имеет спецслужба в распоряжении».

Операцию задержания Рубана Шевченко назвал «не случайной», и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

Согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

9 марта 2018 года суд постановил арестовать Рубана на 60 дней без права внесения залога до 6 мая 2018 года.

Тэги: общество, уголовное дело, мир, СБУ, расследование, политика, криминал, Владимир Рубан

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