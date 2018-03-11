Путин уверяет, что сообщения об использовании химоружия в Сирии – дезинформация

Президент России Владимир Путин заявил, что сообщения об использовании химического оружия правительственными силами в Сирии — дезинформация. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Путин ответил утвердительно на вопрос журналистки, являются ли сообщения о нападениях с использованием химического оружия в Сирии ложными новостями и дезинформация.

«Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие», — заявил он.

В качестве второго аргумента, Путин сообщил, что, по его информации, у боевиков есть планы инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии.

«А в-третьих, это всё попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки», — заявил Путин.

На уточняющий вопрос, скучно ли ему слышать о телах детей, погибших от зарина, Путин заявил, что «это результат деятельности преступников, криминальных элементов и радикальных элементов — террористов, которые совершают эти преступления, для того чтобы обвинить в этом президента Асада».

При этом выводы ООН о применении химоружия в Сирии Путин также назвал выдумкой.

«Конечно. Абсолютно уверен в этом даже. Ведь там не было никакого серьёзного расследования», — заявил он, отвечая на вопрос о результатах расследования, отметив также, что «может быть, мёртвые тела и были, что случается на войне», но надо еще провести расследование и доказать это.

В то же время Путин заверил, что Россия выступает за полноценное расследование использования химического оружия в Сирии.

Как известно, с 2015 года в Сирии работала специальная комиссия ООН, которая расследовала использование химического оружия, Joint Investigative Mechanism.

Ранее СМИ сообщали, что вывоз наиболее опасных химических веществ за пределы Сирии начался 7 января 2014 года. Всего в рамках операции было вывезено более 1,2 тыс. тонн химических веществ. Часть из них была уничтожена на территории страны.

Процесс ликвидации сирийского химоружия начался 7 июля 2014 года на борту американского корабля Cape Ray. Эксперты ОЗХО зафиксировали доставку на борт корабля всех 78 контейнеров с 600 тоннами наиболее опасных химикатов, большая часть которых — газ зарин.

В августе того же года президент США Барак Обама объявил об окончании процесса утилизации задекларированного Сирией арсенала химического оружия.

Весной 2015 года правозащитники из Human Rights Watch объявили, что в марте власти Сирии неоднократно применяли химическое оружие против населения. Все атаки были зафиксированы на территории, контролируемой оппозиционными группировками, во время борьбы за контроль над городом Идлиб. По данным Human Rights Watch, химическое оружие находилось в так называемых бочковых бомбах, которые сбрасывались на город с вертолетов. «Такие нападения нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия и резолюции Совета Безопасности ООН», — указано в пресс-релизе организации. Отметим, ранее в использовании хлорного газа обвиняли боевиков «Исламского государства».

В апреле 2017 года в результате газовой атаки на сирийский город Хан Шейхун в провинции Идлиб погибли 72 человека, среди которых 20 детей.

В октябре прошлого года в одном из своих последних отчетов, комиссия признала режим президента Сирии Башара Асада виновным в химической атаке на город Хан-Шейхун 4 апреля 2017, когда погибло около 90 человек и более 500 пострадало.

24 октября спецпредставитель РФ наложил в Совбезе ООН вето на проект резолюции, предполагающий продление мандата комиссии JIM для расследования случаев применения химоружия в Сирии, заблокировав ее работу.