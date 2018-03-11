Путин обвинил США в причастности к госперевороту в Украине

Президент России Владимир Путин заявил о том, что США причастны к государственному перевороту, произошедшему в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», Путин также считает, что санкции против РФ были введены США необоснованно.

В интервью американскому телеканалу NBC Путин отметил американской журналистке: «Не мы же записали вас во враги, а Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции».

На вопрос о том, знает ли он, почему это произошло, Путин ответил: «Нет, я не знаю».

«Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну, зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что потратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госпереворот, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?», — сказал Путин.

Ранее «Фраза» сообщала, что президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что США, которые обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, сами пытались повлиять на ход голосования в России.