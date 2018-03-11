Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Путин обвинил США в причастности к госперевороту в Украине

Путин обвинил США в причастности к госперевороту в Украине

Президент России Владимир Путин заявил о том, что США причастны к государственному перевороту, произошедшему в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», Путин также считает, что санкции против РФ были введены США необоснованно.

В интервью американскому телеканалу NBC Путин отметил американской журналистке: «Не мы же записали вас во враги, а Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции».

На вопрос о том, знает ли он, почему это произошло, Путин ответил: «Нет, я не знаю».

«Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну, зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что потратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госпереворот, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?», — сказал Путин.

Ранее «Фраза» сообщала, что президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что США, которые обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, сами пытались повлиять на ход голосования в России.

Тэги: США, Майдан, Украина, общество, Владимир Путин, Россия, мир, политика

Комментарии

Колонка автора
09.03.18 09:55

«Электронные копии» умерших и пять стадий горя

Автор: Евгений Середа

Статьи

11.03.18 10:28

Кто и когда начал Вторую мировую войну? Взгляд американской пропаганды

Автор: Дмитрий Факовский

Главная новость дня

Главные новости за 10-11 марта 2018 года

Главные новости за 10-11 марта 2018 года
11.03.18 19:00
228
Последние новости
11.03.18 19:00

Главные новости за 10-11 марта 2018 года
11.03.18 15:05

В НАТО придумали, как «культурно послать» Украину
11.03.18 13:36

В МВД заявили, что по делу Рубана обнародована далеко не вся информация
11.03.18 12:20

Путин уверяет, что сообщения об использовании химоружия в Сирии – дезинформация
11.03.18 11:02

Путин обвинил США в причастности к госперевороту в Украине
11.03.18 10:15

В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
11.03.18 09:09

Ученые нашли на Земле лед из космоса
10.03.18 17:22

В НАТО признали Украину страной-аспирантом
10.03.18 16:22

Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном, но на определенных условиях
10.03.18 15:32

На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников

Интервью

07.03.18 09:12

Руслан Калинин: Переселенцам однозначно стоит подавать иски против России

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников
На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников
В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль
В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль
Волонтеры и добровольцы Тернополя вернули Порошенко свои награды
Волонтеры и добровольцы Тернополя вернули Порошенко свои награды
В США неизвестный напал на дом ветеранов. Заложники мертвы
В США неизвестный напал на дом ветеранов. Заложники мертвы
В Австралии на пляже нашли двухметрового монстра
В Австралии на пляже нашли двухметрового монстра
Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили
Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили
В Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили народного депутата
В Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили народного депутата
Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана
Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана
Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов