Ученые нашли на Земле лед из космоса

Группа ученых из Университета Невады, впервые на Земле нашла суперплотную форму льда, известную как лед-VII. Как выяснили журналисты «Фразы», находка была обнаружена внутри алмаза, происхождением из мантии Земли, на глубине около 644 км.



Подобный лед формируется в космосе, а на Земле его создавали исключительно в лабораторных условиях, сообщает «Популярная механика».



Благодаря открытию, это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле. Обыкновенный лед — это лед-I, в котором молекулы воды организованы в шестиугольную форму. По мере того как вода сжимается, молекулы начинают принимать другую форму. Лед-VII имеет кубическую молекулярную форму и в два раза плотнее обычного льда.



Мантия, где нашли алмазы с льдом-VII, не только оказывает огромное давление на материалы, она еще и очень горяча, поэтому лед там не образуется. В крайне редких случаях, когда алмазы путешествуют сквозь нее ближе к поверхности, они сохраняют свою решетчатую структуру, а вода внутри них подвергается достаточно низким температурам, чтобы из нее сформировался лед-VII.

Ранее "Фраза" сообщала, что нидерландские инженеры предложили новую систему движения для наноспутников CubeSat: ожидается, что они смогут перемещаться в космосе за счет молекул испаряющегося льда.