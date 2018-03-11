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В НАТО признали Украину страной-аспирантом

В НАТО признали Украину страной-аспирантом

Северо-Атлантический альянс признает стремление Украины быть полноценным членом организации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

«Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе. С 1949 года членство в НАТО выросло с 12 до 29 стран, пройдя 7 этапов расширения. На сегодня четыре страны-партнера заявили о своем стремлении к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина», — говорится в сообщении.

Как разъясняют на сайте, страны-аспиранты — это страны, которые задекларировали свои стремления по вступлению в НАТО. Страны-аспиранты могут быть приглашены для участия в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) для подготовки к потенциальному членству и демонстрации их способности выполнять обязательства относительно возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членства в организации, но это является основным механизмом подготовки.

Ранее «Фраза» сообщала, что в декабре 2014 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на выбор Украины по поводу вступления в НАТО.

В июне 2017 года Рада приняла законопроект о приоритетном вступлении Украины в НАТО.

Тэги: Украина, мир, НАТО, политика, Грузия, Босния, Македония, Герцеговина

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