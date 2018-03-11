Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном, но на определенных условиях

Президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в мае нынешнего года. Как выяснили журналисты «Фразы», данную информацию официально подтвердили в Белом доме.



«Он (президент Трамп) принимает приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в указанном месте и в определенное время. Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем, все санкции и максимальное давление сохранятся», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает «Укринформ».



Как отметил советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ион, Трамп хотел бы встретиться с северокорейским лидером в мае. При этом, по его словам, совместные учения США и Южной Кореи в апреле не отменяются.



Свою позицию в этом вопросе выразил и сам президент США.

«Ким Чен Ын говорил с официальными представителями Южной Кореи о денуклеаризации, не только о замораживании (ракетно-ядерной программы). Также о недопустимости ракетных испытаний Северной Кореей в течение этого периода времени. Достигнут значительный прогресс, но санкции будут оставаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашения. Встреча планируется!», — написал президент США на официальной твиттер-странице.

Как отметила Сандерс, встреча Трампа Ким Чен Ына будет возможна, если руководство КНДР предпримет «конкретные шаги».

«Давайте не забывать, что Северная Корея кое-что обещала. Они обещали денуклеаризацию. Они обещали прекратить ядерные и ракетные испытания, и они признали, что мы будем продолжать свои военные учения», — отметила Сандерс.

Ранее СМИ сообщали, что делегация Южной Кореи совершила визит в Пхеньян, где состоялись предварительные переговоры относительно урегулирования ситуации на Корейском полуострове.