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Во Флориде учителям разрешили ходить в школу с оружием

Во Флориде учителям разрешили ходить в школу с оружием

Губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, который вводит новые правила на ношение оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», данный закон разрешает учителям скрытое ношение оружия в школах.

«Мы будем работать над продвижением закона вперед, убеждая каждый штат следовать примеру Флориды», — сказал Скотт, сообщает Reuters.

Согласно документу, минимальный возраст для приобретения винтовок повышается с 18 до 21 года, также будет увеличен срок проверки желающего приобрести огнестрел. Кроме того, данный закон дает разрешение на скрытое ношение оружия сотрудникам школ. Для таких учителей будут проводиться тренинги. При этом школы могут отказаться от введенной инициативы.

Также закон позволяет увеличивать численность охраны в образовательных учреждениях.

По данным Reuters, в этот же день Национальная стрелковая Ассоциация подала в суд на власти Флориды за введенные возрастные ограничения при покупке огнестрельного оружия.

Ранее «Фраза» сообщала, что 1 февраля 2018 года в средней школе Лос-Анджелеса произошла стрельба. Впрочем, тогда гонь был открыт неумышленно.

14 февраля 2018 года в городе Паркленд (штат Флорида, США) в средней школе Stoneman Douglas High School произошла стрельба. В результате инцидента погибли 17 человек.

Напомним, в декабре 2012 года двадцатилетний Адам Ланза устроил кровавую бойню в начальной школе «Сэнди Хук» в штате Коннектикут, застрелив 28 человек, из которых 20 — дети самого младшего возраста от пяти до десяти лет.

Стрельба в «Сэнди Хук» стала вторым по числу жертв массовым убийством после инцидента в Технологическом университете штата Виргиния в 2007 году, в результате которого были убиты 32 человека.

В октябре 2013 года в результате стрельбы в средней школе города Спаркс, штат Невада, погиб учитель и были ранены двое школьников. Нападавший, оказавшийся учащимся школы, покончил с собой.

Тэги: США, общество, мир, школа, стрельба, оружие, криминал, Флорида

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