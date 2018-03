Главные новости за 8-9 марта 2018 года

Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана. В четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром». «Рубана повязали. С праздником, девочки», — написал в своем микроблоге в Twitter журналист Олег Челахов.

Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили. Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого задержали 8 марта блок-посту на Донбассе с арсеналом оружия, заявил на суде по мере пресечения, что его подставили. Согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. «Из меня делают террориста номер один. Я полностью отбрасываю обвинения насчет оружия и подготовки террористического акта», — сказал Рубан судье Шевченковского суда Киева, когда тот дал ему слово.

Рубана арестовали на два месяца без залога. «Миротворец» отреагировал мгновенно. Шевченковский районный суд вынес решение по мере пресечения для руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого накануне задержали на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Суд постановил арестовать Рубана на 60 дней без залога до 6 мая 2018 года. «Применить в отношении Владимира Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Срок действия решения о содержании под стражей установить в пределах срока досудебного расследования длительностью в 60 суток», — огласил судья.

Охранник Порошенко выстрелил себе в голову. 23 февраля, заступив на пост охраны возле дома Порошенко в Козине, застрелился старший сержант Полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергей Галасюк. Согласно информации сайта «Страна», новость о гибели вышла на страницах издания «Правда ТУТ», однако она была вскоре удалена. Полицейский осуществил два выстрела в голову из табельного оружия.

В Киеве националисты напали на участников марша за гендерное равенство. Пострадали минимум 5 женщин. 8 марта в Киеве прошел марш за гендерное равенство. По окончанию митинга на его участников было совершено нападение. Помимо участниц марша там находились несколько десятков националистов, которые протестовали против феминизма и самого марша. За правопорядком следили около 100 полицейских.

Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо. Кандидат в президенты России Ксения Собчак внесена в базу данных сайта «Миротворец». Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины и незаконном посещении Крыма. «Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию Автономной Республики Крым», — сообщается на сайте «Миротворец».

В Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили народного депутата. В Киеве жестоко избили внефракционного народного депутата Юрия Левченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Святослав Кутняк. «Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковским титушки по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко», — написал он.

Лига Европы: «Динамо» с высоко поднятой головой возвращается из Рима. 8 марта состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Киевское «Динамо» на выезде в тяжелейшем матче сыграло вничью с римским «Лацио» 2:2. Откровенно сказать, жребий для киевлян был не самый удачный, ведь «Лацио» — один из лучших клубов Италии, который постоянно борется за наивысшие места в чемпионате. И, тем не менее, «динамовцы» вполне достойно отыграли первый тайм, не дав сопернику особо разогнаться на своей половине поля. Да, были моменты у ворот Бойко, но защита гостей их нивелировала.

В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан. 8 марта ночью в центре Киева на улице Владимирской загорелся ресторан «Лео». В здание выстрелили из гранатомета. В результате детонации произошло возгорание, из-за чего выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работали полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа.

Найдена записка Россошанского, в которой он отрицает свою вину. Правоохранители обнаружили записку подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, в которой он отрицает свою причастность к преступлению. Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда от 2 февраля, которое было обнародовано 2 марта. «В рамках досудебного расследования уголовного производства проведены осмотры места происшествия от 10.01.2018 и 17.01.2018, во время которых изъяты записки с рукописным текстом, выполненным Россошанским, в которых изложены обстоятельства совершения им преступления», — говорится в документе.

В США заметили, что Россия размещает свои силы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину. Начиная с 2014 года Россия разместила и реорганизовала свои военные силы так, чтобы иметь возможность для быстрого механизированного вторжения в Украину с севера и востока страны. Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра Institute for the Study of War «Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил». Как отмечается, в 50 милях от границы Украины Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами. Кроме этого, вдоль российско-украинской границы размещены несколько механизированных подразделений.