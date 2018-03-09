Рубана арестовали на два месяца без залога. «Миротворец» отреагировал мгновенно

Шевченковский районный суд вынес решение по мере пресечения для руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого накануне задержали на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», суд постановил арестовать Рубана на 60 дней без залога до 6 мая 2018 года.

«Применить в отношении Владимира Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Срок действия решения о содержании под стражей установить в пределах срока досудебного расследования длительностью в 60 суток», — огласил судья, сообщает NewsOne.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокуроры ходатайствовали о применении меры пресечения в отношении Рубана в виде содержания под стражей без права на залог.

В то же время, сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Также адвокат заявил, что у следствия нет документов, подтверждающих подготовку терактов.

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая пришла на заседание, заявила, что готова взять Рубана на поруки.

Как сообщает Inforesist, в деле Владимира Рубана фигурирует помощник Надежды Савченко Олег Мезинцев. Народный депутат прокомментировала эту информацию прямо в зале суда, где избирали меру пресечения переговорщику, заявив, что он уже подал заявление на увольнение.

«Олег до сих пор является моим помощником. Он ездил ко мне в российские суды. Я посмотрела списки, как я понимаю, они в эти списки записали всех, кто знает Рубана. Олег написал заявление на увольнение, так как он нашел другую работу. Я должна была сделать это с понедельника, что в принципе и сделаю», — добавила Савченко.

Добавим, что Рубана уже внесли в базу «Миротворца». «Пособник террористов», — сказано в сообщении. Также там сказано, что Рубан «готовил террористические акты на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций».

Президент Петр Порошенко во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком заявил, что Рубан готовил массовые террористические атаки.

«Заслушал доклад Главы СБУ Василия Грицака по поводу задержания Владимира Рубана. Благодаря принятым Службой мерами удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые имели быть совершены в ближайшее время в городе Киеве и в других городах Украины. Благодарен офицерам-оперативникам за блистательное исполнение операции», — сказано в сообщении.

Также расследование дела Рубана будет под личным контролем главы СБУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

Согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.