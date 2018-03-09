Лига Европы: «Динамо» с высоко поднятой головой возвращается из Рима

8 марта состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде в тяжелейшем матче сыграло вничью с римским «Лацио» 2:2.

Откровенно сказать, жребий для киевлян был не самый удачный, ведь «Лацио» — один из лучших клубов Италии, который постоянно борется за наивысшие места в чемпионате. И, тем не менее, «динамовцы» вполне достойно отыграли первый тайм, не дав сопернику особо разогнаться на своей половине поля. Да, были моменты у ворот Бойко, но защита гостей их нивелировала.

Все самое интересное началось во второй сорокапятиминутке. Уже на 52-й минуте Пиварич навесил с левого фланга, Беседин сбросил под удар Цыганкову и Виктор, разобравшись в ситуации, пяткой издевательски отправил мяч в сетку ворот Стракоши. Однако не прошло и двух минут, как Иммобиле, оторвавшись от Кадара, точно пробил в дальний угол, сравняв счет.

Такой исход событий киевлян вполне устраивал, и они несколько успокоили игру, но на 62-й минуте встречи Фелипе Андерсон после ювелирной передачи на ход от Милинковича-Савича умудрился пробить мимо Бойко — 2:1 в пользу «Лацио».

Учитывая последние поединки подопечных Хацкевича, казалось, что надеяться на спасение киевлянам не стоит, но не тут-то было. Уже через пять минут после пропущенного второго мяча Пиварич мог сравнивать счет, но свою команду спас Стракоша. Но, все же, за десять минут до финального свистка вышедший на замену Мораес великолепным ударом поставил точку в матче — 2:2 и теперь в этой паре фаворитом является именно «Динамо».

Ответный поединок состоится 15 марта в Киеве.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» в 1/16 финала со скрипом прошло греческий АЕК, сыграв на выезде вничью 1:1, а дома — 0:0.