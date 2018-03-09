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Гонтарева в Индии очистила организм и контролировала вес почти за 400 тысяч грн

Гонтарева в Индии очистила организм и контролировала вес почти за 400 тысяч грн

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева потратила 372,5 тыс. грн на лечение за рубежом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций.

Изменения в электронную декларацию были внесены 6 марта. Согласно этим данным, Гонтарева прошла программу лечения в индийском Hospital Kalari Kovilakom.

Профиль этого госпиталя — очистка организма, антистресс, контроль веса.

Добавим, что Гонтарева задекларировала почти три сотни тысяч гривен процентов от банковского вклада. Как указано в декларации Гонтаревой за 2016 год, в «Укрэксимбанке» она держит вклад в размере 2 655 618 долларов.

Ранее «Фраза» сообщала, что Гонтарева оценивает свои расходы в 100 тысяч гривен в месяц.

В январе 2015 года Гонтарева заявляла, что ее зарплата как главы Национального банка на тот момент составляла 10 тысяч гривен в месяц, и что она не согласна с такой зарплатой.

За 2014 год Гонтарева задекларировала доход в 26,3 миллиона гривен.

Тэги: Индия, здоровье, мир, экономика, политика, НБУ, Валерия Гонтарева

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