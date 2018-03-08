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В США заметили, что Россия размещает свои силы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину

В США заметили, что Россия размещает свои силы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину

Начиная с 2014 года Россия разместила и реорганизовала свои военные силы так, чтобы иметь возможность для быстрого механизированного вторжения в Украину с севера и востока страны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в исследовании американского аналитического центра Institute for the Study of War «Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил».

Как отмечается, в 50 милях от границы Украины Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами. Кроме этого, вдоль российско-украинской границы размещены несколько механизированных подразделений.

«У границы с Украиной расположены 3 механизированных подразделения, в то время как в балтийском регионе размещено лишь 1 десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения», — отмечается в исследовании.

Впрочем, по мнению аналитиков, в странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно той, которую они делали в Украине после Майдана, несмотря на то, что российские наземные силы не были размещены или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в этом регионе.

«Лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Путин задумал в войне с Украиной и странами Балтии», — отмечает аналитический центр.

В связи с этим эксперты призвали «переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии».

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале декабря 2017 года Гаагский трибунал установил факты военного противостояния на Донбассе между украинскими военными и вооруженными силами России. Также сообщалось о возможности рассматривать противостояние на востоке Украины как международный конфликт.

О том, когда реально российская армия вторглась на Донбасс, можно почитать в этом материале на «Фразе».

Тэги: США, Украина, Россия, мир, граница, политика, война, военные

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