Найдена записка Россошанского, в которой он отрицает свою вину

Правоохранители обнаружили записку подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, в которой он отрицает свою причастность к преступлению. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в решении Шевченковского районного суда от 2 февраля, которое было обнародовано 2 марта.

«В рамках досудебного расследования уголовного производства проведены осмотры места происшествия от 10.01.2018 и 17.01.2018, во время которых изъяты записки с рукописным текстом, выполненным Россошанским, в которых изложены обстоятельства совершения им преступления», — говорится в документе.

Также сообщается, что во время дополнительного допроса подозреваемого от 11.01.2018 Россошанский сообщил, что эти рукописные тексты (записки) были написаны им лично без постороннего давления и адресованы жене и дочери. Вместе с этим, Россошанский сообщил, что записки имеют разное содержание, что противоречит друг другу: в одной записке он признается в совершении умышленного убийства Ноздровской, а в другой — отрицает свою причастность.

Во время допроса Россошанский сообщил, что записка, в которой он отрицает свою причастность к совершению умышленного убийства, написана с целью избежания ответственности и в связи с тем, что судебная и правоохранительная система Украины является несовершенной и заангажированным.

Теперь следствие будет проводить криминалистическую экспертизу изъятых записок, чтобы подтвердить или опровергнуть, что они написаны действительно Россошанским, и определить состояние лица во время их написания.

В связи с этим следствие обратилось к суду с просьбой предоставить образцы почерка Россошанского. Суд удовлетворил ходатайство Нацполиции, предоставив доступ к письменному заявлению мужчины о передаче продуктов питания и других вещей в СИЗО, где содержится его сын, Дмитрий Россошанский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской.

Как сообщала «Фраза», 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская, несколько лет занимавшаяся делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Из-за усилий юристки водитель машины оказался в тюрьме.

2 января появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Тогда же известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине «санкциями Магнитского», если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

В этот же день под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова.

Вскоре в СМИ попала информация о возможной причине смерти Ноздровской. На теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений.

Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской Анастасия рассказала свою версию случившегося с матерью.

Также стало известно, что убитая правозащитница Ирина Ноздровская получала угрозы от нардепа от группы «Видродження» Антона Яценко.

8 января стало известно, что правоохранители нашли убийцу известной правозащитницы Ирины Ноздровской.

Обвиняемый в убийстве Ирины Ноздровской Юрий Россошанский во время допроса рассказал детали преступления.

Задержанный по подозрению в убийстве Ноздровской Юрий Россошанский оставил записку, в которой говорит о готовности взять вину на себя из-за «травли». Отец Ноздровской заявил, что Дмитрий Россошанский виновен в убийстве еще одного жителя Демидова.

9 января в районном суде города Вышгород избрали меру пресечения Юрию Россошанскому. Согласно решению суда, Россошанского арестуют на два месяца без права внесения залога.

10 января первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле юриста Ирины Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Юрия Россошанского.

В тот же день он заявил, что полиция начала подозревать в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, когда получила данные о звонках семьи. Подозреваемый признал свою вину в письменном виде в присутствии правоохранителей.

11 января стало известно, что в Сети появилась записка, которую подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской Юрий Россошанский написал после задержания.