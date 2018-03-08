Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Не пропустите шоу-программу «Рыцарские забавы в Древнем Киеве»

Не пропустите шоу-программу «Рыцарские забавы в Древнем Киеве»

Совершить незабываемое семейное путешествие во времени в эпоху отважных рыцарей Средневековья можно будет на протяжении четырех дней подряд — с 8 по 11 марта, посетив «Парк Киевская Русь». Как выяснили журналисты «Фразы», развлечься и почувствовать себя жителем средневекового Киева можно будет на таких локациях: конное ристалище для верховых прогулок, средневековый тир, княжеский монетный двор для чеканки монет и канатный спуск «Полетайло», где можно пролететь над Лесным озером.

Организаторы мероприятия сообщают: «8 и 9 марта будет проходить программа, посвященная прекрасной половине человечества — женщинам. Князь киевский 8 и 9 марта дарит всем женщинам скидку на входные билеты 50%, а девушкам до 18 лет вход и вовсе будет бесплатным. А 10 и 11 марта гостей ожидает шоу-программа „Рыцарские забавы“.

С 13:30 10 и 11 марта и до вечера будет проходить театрализовано-познавательная программа, посвященная эпохе рыцарей. Гости увидят, какие доспехи защищали княжескую дружину тысячу лет назад, более того — их можно будет даже примерить в костюмерной и самому почувствовать, как это — надеть на себя десятки килограмм железа.

Увидеть ловкость конных наездников можно будет во время выступлений с маневренности в верховой езде и демонстрации владения средневековым оружием. Также гости Древнего Киева увидят постановку „Сражения за даму сердца“, во время которой два воина верхом на лошадях будут соревноваться на мечах, чтобы завоевать сердце прекрасной девушки.

Также гости Древнего Киева увидят мастер-классы по владению средневековым оружием, интерактивную программу „Один в поле — не воин“. Чтобы согреться, получить заряд позитива и сплотить семью, взрослых и маленьких посетителей пригласят в танцевальных флеш-мобов и игр. А азарта придаст розыгрыш подарков.

Узнать больше о том, как жили наши предки, можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток».

«Парк Киевская Русь» представляет собой уникальный проект воссоздания Древнего Киева Х ст. в его полном размере. Проект не имеет аналогов во всем мире, а потому признан гордостью Украины. Настоящее эстетическое удовольствие вызывают шедевры средневековой архитектуры Киевской Руси, а отдыхать в историко-культурных комплексах — это действительно престижно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — в 45 минутах езды — в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки будут курсировать от метро «Выдубичи» в 11:00 и 13:00. Цена билета — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для женщин 8 и 9 марта — 80 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольникам — бесплатно. Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура

Комментарии

Колонка автора
06.03.18 11:27

Куда послал Россию Путин?

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

07.03.18 09:16

Грязные политические пляски вокруг русского языка

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 7 марта 2018 года

Главные новости за 7 марта 2018 года
07.03.18 19:00
1395
Последние новости
07.03.18 19:59

Не пропустите шоу-программу «Рыцарские забавы в Древнем Киеве»
07.03.18 19:54

На «Интере» в воскресенье покажут самых крутых детей
07.03.18 19:00

Главные новости за 7 марта 2018 года
07.03.18 16:51

У Собчак рассказали, зачем она хочет приехать в Крым
07.03.18 16:23

В Генштабе решили раздать всем военным инструкции на случай сексуальных домагательств
07.03.18 16:03

Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
07.03.18 15:51

В шести областях Украины до сих пор превышен порог заболеваемости гриппом
07.03.18 15:27

Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
07.03.18 15:24

Попавшегося на разбое сына замминистра отправили под весьма специфический домашний арест
07.03.18 14:41

Авиакатастрофу потерпело второе воздушное судно с российскими военными за сутки

Интервью

07.03.18 09:12

Руслан Калинин: Переселенцам однозначно стоит подавать иски против России

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей
В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей
В Риме строители метро откопали виллу II века
В Риме строители метро откопали виллу II века
В Киеве взорвали автомобиль. Объявлен план-перехват
В Киеве взорвали автомобиль. Объявлен план-перехват
В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
Порошенко велел кое-что сделать с пенсионером, которого сбил автомобиль из его кортежа
Порошенко велел кое-что сделать с пенсионером, которого сбил автомобиль из его кортежа
В правительственном квартале Киева произошло жестокое убийство
В правительственном квартале Киева произошло жестокое убийство
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину
В Харькове разоблачили полицейских-наркоторговцев
В Харькове разоблачили полицейских-наркоторговцев
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов