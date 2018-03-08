Не пропустите шоу-программу «Рыцарские забавы в Древнем Киеве»

Совершить незабываемое семейное путешествие во времени в эпоху отважных рыцарей Средневековья можно будет на протяжении четырех дней подряд — с 8 по 11 марта, посетив «Парк Киевская Русь». Как выяснили журналисты «Фразы», развлечься и почувствовать себя жителем средневекового Киева можно будет на таких локациях: конное ристалище для верховых прогулок, средневековый тир, княжеский монетный двор для чеканки монет и канатный спуск «Полетайло», где можно пролететь над Лесным озером.

Организаторы мероприятия сообщают: «8 и 9 марта будет проходить программа, посвященная прекрасной половине человечества — женщинам. Князь киевский 8 и 9 марта дарит всем женщинам скидку на входные билеты 50%, а девушкам до 18 лет вход и вовсе будет бесплатным. А 10 и 11 марта гостей ожидает шоу-программа „Рыцарские забавы“.

С 13:30 10 и 11 марта и до вечера будет проходить театрализовано-познавательная программа, посвященная эпохе рыцарей. Гости увидят, какие доспехи защищали княжескую дружину тысячу лет назад, более того — их можно будет даже примерить в костюмерной и самому почувствовать, как это — надеть на себя десятки килограмм железа.

Увидеть ловкость конных наездников можно будет во время выступлений с маневренности в верховой езде и демонстрации владения средневековым оружием. Также гости Древнего Киева увидят постановку „Сражения за даму сердца“, во время которой два воина верхом на лошадях будут соревноваться на мечах, чтобы завоевать сердце прекрасной девушки.

Также гости Древнего Киева увидят мастер-классы по владению средневековым оружием, интерактивную программу „Один в поле — не воин“. Чтобы согреться, получить заряд позитива и сплотить семью, взрослых и маленьких посетителей пригласят в танцевальных флеш-мобов и игр. А азарта придаст розыгрыш подарков.

Узнать больше о том, как жили наши предки, можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток».

«Парк Киевская Русь» представляет собой уникальный проект воссоздания Древнего Киева Х ст. в его полном размере. Проект не имеет аналогов во всем мире, а потому признан гордостью Украины. Настоящее эстетическое удовольствие вызывают шедевры средневековой архитектуры Киевской Руси, а отдыхать в историко-культурных комплексах — это действительно престижно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — в 45 минутах езды — в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки будут курсировать от метро «Выдубичи» в 11:00 и 13:00. Цена билета — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для женщин 8 и 9 марта — 80 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольникам — бесплатно. Подробная информация на сайте parkkyivrus.com