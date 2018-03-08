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На «Интере» в воскресенье покажут самых крутых детей

На «Интере» в воскресенье покажут самых крутых детей

В воскресенье, 11 марта, в 18:00 в эфир телеканала «Интер» можно увидеть первый выпуск нового сезона талант-шоу «Круче всех». Как выяснили журналисты «Фразы», свои таланты и способности покажут дети из Киева, Харькова и Луганской области.

Ведущим «Круче всех» Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу в этом сезоне придется «прокачать» свои и так вполне приличные навыки общения с детьми до высочайшего уровня. Ведь маленькие герои талант-шоу обладают не только удивительными способностями к музыке, спорту, танцам, математике и навыками общения с животными. Но и острым умом, философскими взглядами на жизнь и абсолютной внутренней свободой. В каждой программе эти дети снова и снова будут доказывать: они — круче всех.

В первом выпуске проекта телезрителей ждет встреча с одной из самых трогательных и искренних участниц первого сезона — маленькой фигуристкой Фросей Мельник. В этот раз 4-летняя девочка не будет удивлять ловким скольжением по льду и мастерски выполненными элементами фигурного катания. Обладательница медали «Круче всех» Ефросинья Мельник продемонстрирует еще один удивительный для ребенка ее возраста талант.

У 8-летнего вундеркинда Льва Бондаренко за плечами уже четыре рекорда и грандиозные планы на будущее. Лев прочитал более 1000 книг, энциклопедий и научно-популярных журналов. И готов сразить своей эрудицией всех, кто попадется на его пути в студии «Круче всех». Маленький гений сумеет по-настоящему удивить и озадачить и ведущих проекта, и телезрителей.

4-летний Миша Скороплет уже определился с профессией: он станет автомехаником. Мальчик обладает уникальными для его возраста знаниями по части внешнего вида и внутреннего содержания любого автомобиля. И даже готов научить Андрея Доманского и Андрея Данилевича ремонтировать авто своими руками.

За четкость, резкость, стальной характер и многочисленные победы на ринге 9-летнюю Киру Макогоненко прозвали «розовой пантерой». Прозвище приклеилось, и теперь Кира боксирует на ринге исключительно в форме розового цвета. И практически всегда заканчивает свои поединки сокрушительной победой. Маленькую спортсменку в студии «Круче всех» ждет специальный сюрприз от лучшего боксера мира 2017 года — Василия Ломаченко.

Еще один юный спортсмен — 11-летний фигурист Матвей Ефименко — легко выполняет сложнейшие элементы на льду и мечтает стать олимпийским чемпионом. На сцене «Круче всех» он покажет, как тренируются фигуристы, когда у них нет доступа к ледовым аренам. А еще — закружит Андрея Доманского и научит ведущего делать «ласточку».

Ровесник Матвея — гитарист-виртуоз Ростислав Фантаев — во время выступлений обычно не думает о том, сколько зрителей в зале и как они воспринимают его игру. Этот удивительно талантливый парень представляет, что он не на сцене, а где-то в далеком космосе, где есть только он и его гитара. Но на сцене «Круче всех» ему придется выдержать непростой экзамен: сыграть с профессионалами, чья музыка завораживает миллионы слушателей, чьи клипы набирают миллионы просмотров на YouTube, — группой The Hardkiss.

Тэги: культура

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