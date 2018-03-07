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У Собчак рассказали, зачем она хочет приехать в Крым

У Собчак рассказали, зачем она хочет приехать в Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак хотела бы совершить поездку в Крым до выборов, но не для агитации. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам пресс-секретаря политика Ксении Чудиновой, соответствующий запрос был отправлен в Посольство Украины еще 28 февраля.

«Хотели встретиться с крымскими татарами и жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, услышать их», — объяснила пресс-секретарь Собчак, сообщает «Интерфакс».

Между тем, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова объяснила в эфире телеканала «112 Украина», что соответствующие вопросы должны решаться через Государственную миграционную службу, а не через МИД. «Она является гражданкой РФ, и соответственно для нас она классифицируется как иностранная гражданка. В соответствии с этим, она может подать представление на получение специального разрешения», — рассказала Джапарова.

«Для того чтобы получить это разрешение, она должна физически и лично подать определенные документы на получение этого разрешения», — добавила чиновница, подчеркнув, что если Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию Украины, и это зафиксировано СБУ, то «она может получить запрет на въезд на территорию Украины до 5 лет».

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии «Интерфакс-Украина» заявила, что Госпогранслужба проверит возможное нарушение украинского законодательства Собчак, если она появится на украинской границе. «В случае появления данной гражданки на украинской границе будет проводиться весь комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства. Все действия будут в правовом поле», — объяснил чиновник.

Он также сообщил, что ведомству известно о заявлениях Собчак. «Однако можно их оценить как политические, сделанные в рамках предвыборной кампании. А официальный Киев не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма», — заключил Слободян.

Как сообщала «Фраза», 7 марта 2018 года кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что направила в Посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет«, — объяснила Собчак. Тогда же в Посольстве Украины в России заявили, что не получали запроса Собчак, а Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал законный въезд в Крым для ведения незаконной агитации «шизофренией».

Напомним, 18 октября 2017 года российская телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в выборах президента России в 2018 году.

24 октября 2017 года Собчак признала, что по закону Крым должен принадлежать Украине. Она также заявила, что Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум.

29 октября Собчак назвала Иосифа Сталина «кровавым палачом и преступником», уничтожившим «русский мир».

24 ноября 2017 года Собчак пришла на интервью к известному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву с украшением, напоминающим украинский флаг. На правой руке Собчак было два браслета — один голубой, другой — желтый.

Тэги: выборы, Крым, мир, агитация, Ксения Собчак, Государственная пограничная служба Украины

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