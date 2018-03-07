В Генштабе решили раздать всем военным инструкции на случай сексуальных домагательств

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины разработан проект информационной карточки относительно их действий в случае гендерной дискриминации или сексуальных домогательств. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге сообщила представитель Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ старший лейтенант юстиции Инна Заворотько.

Она сообщила, что разработан проект индивидуальной информационной пластиковой карты, которая потенциально должна быть у каждого военнослужащего, сообщает УНИАН.

«Главная ее цель — это дать основные понятия гендерного равенства... Эта карта также содержит информацию о путях обращения военнослужащего, который чувствует себя жертвой или является свидетелем гендерной дискриминации, в том числе и сексуальных домогательств», — пояснила Заворотько.

В карточке, добавила она, будет указан телефон «горячей линии» отдела военно-социальной работы социально-психологического управления Генерального штаба ВСУ.

«Альтернативным вариантом является общественная организация — национальная „горячая линия“ по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации», — отметила Заворотько.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство обороны Украины выполняет международное обязательство по программе партнерства Украина - НАТО по гендерному вопросу и обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин.