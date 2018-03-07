В шести областях Украины до сих пор превышен порог заболеваемости гриппом

На сегодняшний день в шести областях Украины превышен порог заболеваемости гриппом. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре общественного здоровья.

«Эпидемический порог в Украине превышен на 27,4%. Порог превышен в 6-ти областях: Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Черкасской. Гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, из них 65,1% — дети. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ», — отметили в ведомстве.

На отчетной неделе (26.02.2018 — 04.03.2018) зарегистрированы 3 летальных случая от гриппа и ОРВИ: в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях. Всего с начала эпидсезона умерли 5 человек, трое детей и двое взрослых.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 517 человек.сь

Всего гриппом и ОРВИ заболело 281 449 человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что из-за гриппа и ОРВИ в Украине массово закрывали школы на карантин.

24 января на заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам образования депутаты отклонили петицию о закрытии школ в Киеве и области на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, так уровень заболеваемости ОРВИ в столице не достигает эпидпорога.

В Виннице временно приостановили обучение во всех общеобразовательных учебных заведениях города в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировали 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них 22 728 заболевших — дети.

В Киеве также закрыли школы на карантин.

По состоянию на 7 февраля обучение отменили в части школ на Буковине, на Волыни, Запорожье, в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Во Львовской области приостановили учебу в 122 общеобразовательных учебных заведениях с 9 по 19 февраля.

По состоянию на утро 12 февраля в Киеве на карантин из-за гриппа и ОРВИ были закрыты 119 школ.

С 19 февраля на карантин из-за гриппа были закрыли все школы Ивано-Франковска и Мариуполя.

По состоянию на 27 февраля 2018 года эпидемический порог заболеваемости гриппом в Украине был превышен в 4 областях.