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Попавшегося на разбое сына замминистра отправили под весьма специфический домашний арест

Попавшегося на разбое сына замминистра отправили под весьма специфический домашний арест

Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Данную меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.

Заседание по двум из них, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта. Подозреваемые обязаны не покидать место жительства с 21 по 6 часов. Срок действия постановления — до 4 апреля.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве группа злоумышленников совершила разбойное нападение с целью завладеть мобильным телефоном iPhone 8+. Одним из нападавших был сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца Михаил.

Тэги: общество, разбойное нападение, уголовное дело, ограбление, политика, сын, криминал, Михаил Ковтунец

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