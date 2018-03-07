Попавшегося на разбое сына замминистра отправили под весьма специфический домашний арест

Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.



Данную меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.

Заседание по двум из них, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта. Подозреваемые обязаны не покидать место жительства с 21 по 6 часов. Срок действия постановления — до 4 апреля.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве группа злоумышленников совершила разбойное нападение с целью завладеть мобильным телефоном iPhone 8+. Одним из нападавших был сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца Михаил.