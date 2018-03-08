Главные новости за 7 марта 2018 года

В ночь на 7 марта в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», Об этом на странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua. Неизвестные бросили две гранаты, которые сдетонировали. В результате инцидента сгорел автомобиль «Тойота Камри», преступники скрылись. «Жесть в Киеве на лесной: взорваны две гранаты, сгорела Тойота Камри, есть пострадавшие, двое бандитов скрылись в направлении Броваров», — сказано в сообщении.

Инцидент со взрывом автомобиля в Киеве произошел во время спецоперации по задержанию полицейского-торговца оружием. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По словам Гитлянской, это была спецоперация СБУ, во время которой сотрудники спецслужбы пытались задержать полицейского, торгующего оружием. Однако преступник, поняв намерения правоохранителей, швырнул в них гранату и убежал. По неподтвержденной пока информации, торговец оружием — это бывший работник спецподразделения «Беркут», сержант полиции полка особого назначения Владимир Иващенко. Гитлянская подтвердила, что преступник имеет отношение к бывшему «Беркуту», однако отказалась назвать его имя. При этом она подтвердила, что должность беглеца названа верно.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Указ президента вводит в действие решение СНБО от 1 марта «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». «Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются в отношении ПАО „Сбербанк“, ОАО „Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк“, ОАО „ВТБ Банк“ и ОАО „БМ Банк“», —отметили в ведомстве.

Киев находится на грани наводнения. К таким выводам пришли специалисты из Государственного агентства водных ресурсов Украины, которые прогнозируют большое половодье в районе столицы. Специалисты призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет. «На сегодняшний день уровень снежного покрова в районе столицы составляет 31 сантиметр. Это превышает на 150% существующую норму воды, которая есть в снегу. И когда все начнет таять, есть большая опасность подтоплений, ведь грунт промерз незначительно, и вода будет попадать в притоки Днепра и накапливаться в Киевском и Каневском водохранилищах. Мы определили три рисковые локации в городе, которые может подтопить во время половодья в столице. Это Русановские сады, Осокорки и Корчеватое. Сейчас разрабатываем спецрежим работы гидроэлектростанций, которые будут пропускать планово через себя всю воду, чтобы избежать крупных подтоплений. Возможно, нам придется локально открывать шлюзы и выпускать на пойму воду, но это не принесет ущерба городской инфраструктуре и населенным пунктам, которые расположены рядом с городом», — рассказала глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Ирина Овчаренко.

Все пользователи системы «Приват24» рискуют потерять свои деньги. Такое предположение на своей странице в Фейсбук высказал экс-первый заместитель председателя правления «Приватбанка» Олег Гороховский. Гороховский уверен, что если клиент пользуется клиент-банком с обычного компьютера, то его деньги обязательно похитят. «А если вы не пользуетесь компьютером, а у вашего банка есть компьютерная версия клиент-банка, то у вас тоже рано или поздно украдут деньги. Вы перейдете по какой-то фишинговой ссылке, подхватите какой-то вирус или червя, у вашего банка будет какой-то сбой с утечкой клиентских данных, вам перезвонит „служба безопасности“ и выведает SMS для входа и еще 100500 других вариантов, но это, к сожалению, рано или поздно произойдет», — уверяет Гороховский.

Семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes. Рейтинг опубликован на сайте журнала. Так, самым богатым украинцем уже несколько лет подряд остается владелец компании СКМ Ринат Ахметов. Он занял 334 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Вторую позицию среди украинцев занимает владелец железорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием 1,6 миллиарда долларов. На третьем месте владелец аграрного холдинга МХП Юрий Косюк, активы которого оценили в 1,5 миллиарда долларов.

В результате крушения российского военно-транспортного самолета в Сирии погибли 39 человек. Cреди них генерал-майор Владимир Еремеев, 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Военно-транспортный Ан-26 упал в сирийской провинции Латакия 6 марта, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим. Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин называется техническая неисправность. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшее время. Это решение было принято на фоне введения пошлины на импорт стали и алюминия. В Белом доме признали, что отставке Кона способствовало решение о реформе налоговой системы, но это была не единственная причина. «Гэри был моим ведущим экономическим советником, и он проделал великолепную работу, продвигая нашу повестку, помогая претворить в жизнь историческую налоговую реформу и позволяя американской экономике снова почувствовать себя свободной», — прокомментировал отставку Трамп.