Авиакатастрофу потерпело второе воздушное судно с российскими военными за сутки

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, предположительно, принадлежащий Пограничной службе РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате крушения погибли пятеро человек, двое пропали без вести.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе Чечни.

Среди возможных причин крушения он назвал неблагоприятные погодные условия. «В районе аварии была плохая погода, снег с дождем. Предварительно, пять человек погибли, двое выжили, но получили ранения», — рассказал собеседник агентства, добавив, что МИ-8 принадлежал пограничной службе.

«Сейчас нашли три тела и двух выживших людей. Остальных ищут», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года в результате крушения российского военно-транспортного самолета в Сирии погибли 39 человек. Среди них генерал-майор Владимир Еремеев, 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.