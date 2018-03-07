В рейтинг самых богатых людей мира попали семеро украинцев

Семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes. Как выяснили журналисты «Фразы», рейтинг опубликован на сайте журнала.

Так, самым богатым украинцем уже несколько лет подряд остается владелец компании СКМ Ринат Ахметов. Он занял 334 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Вторую позицию среди украинцев занимает владелец железорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием 1,6 миллиарда долларов.

На третьем месте владелец аграрного холдинга МХП Юрий Косюк, активы которого оценили в 1,5 миллиарда долларов.

Четвертую позицию занимает основатель Интерпайп, медиа-холдинга StarLightMedia и EastOneGroup Виктор Пинчук с 1,4 миллиардами.

Также в список попали экс-владельцы Приватбанка Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов) и Игорь Коломойский (1 миллиард долларов). Через национализацию Приватбанка их состояние в этом году уменьшились.

Последний украинец в списке Forbes — народный депутат Вадим Новинский с состоянием в 1 млрд долларов.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 1 марта 2017 года Ахметов оказался единственным украинцем, попавшим в рейтинг миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Список состоял из 500 человек и Ахметов в нем занял 483 строчку с оценкой в 3,66 млрд долларов. При этом состояние Ахметова за 5 лет сильно уменьшилось.

Также в марте 2017 года шШестеро украинских бизнесменов попали в число самых богатых людей мира по версии американского журнала «Forbes». В список попали Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, при том, что Ахметов якобы удвоил свое состояние.

По версии журнала Forbes по состоянию на март 2016 года донецкий бизнесмен Ринат Ахметов опустился с 201 места, которое он занимал в 2015 году, на 771 — его состояние сократилось с 6,7 млрд до 2,3 млрд долларов.

В 2014 году, до аннексии Крыма и начала антитеррористической операции на Донбассе, Ринат Ахметов занимал 88-е место с состоянием 12,5 миллиарда долларов. В 2012 году Ахметов в рейтинге самых богатых людей занял 39-е место с состоянием 16 млрд долларов.

Остальные украинские богачи не попали в первую 1000 рейтинга журнала.

В 2013 году Ринат Ахметов с $15,4 млрд занял 12 строчку в рейтинге самых богатых евреев мира по версии израильского издания Forbes Israel.