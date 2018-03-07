Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

На берегах Австралии нашли старейшее послание в бутылке. Его написал совсем не капитан Грант

На берегах Австралии нашли старейшее послание в бутылке. Его написал совсем не капитан Грант

На берегу австралийского острова Ведж-Айленд нашли послание в бутылке, отправленное 132 года назад. Как выяснили журналисты «Фразы», находку сделала австралийка Тоня Иллмен, когда гуляла по пляжу с мужем.

Как сообщает The Guardian, женщина решила, что старинная бутылка будет хорошо смотреться на полке, и захватила ее домой. Внутри оказался промокший лист бумаги с печатным текстом на немецком языке. Автор послания просил записать координаты и дату находки, после чего отправить их ему.

Как выяснилось, бутылку бросили в 1886 году с немецкого парусника «Паула», который пересекал Индийский океан в 950 километрах от берега Австралии. Судно участвовало в создании карты подводных течений, над которой работали немецкие ученые. Чтобы построить ее, в океан бросили тысячи бутылок, 662 из них со временем нашли и вернули исследователям.

Специалисты из музея Западной Австралии подтвердили подлинность послания. Оказалось, что бутылка упомянута в бортовом журнале «Паулы». Кроме того, исследователи обнаружили, что надписи на послании сделаны тем же почерком, что и записи капитана судна.

Послание в бутылке, или бутылочная почта, — древний способ отправки сообщений адресату посредством засмоленной бутылки, которая произвольно направляется морским течением. Согласно одной из легенд, изобретателем пересылки посланий в бутылках был греческий философ Теофраст, около 310 года до н. э. бросивший за Гибралтаром несколько запечатанных сосудов с записками для отслеживания течений воды из Атлантического океана в Средиземное море.

В мореплавании имеются сотни историй, когда послания из бутылок оказывались единственными сведениями о судьбе пропавшего судна и его экипажа. Часто послание в бутылке оказывалось последней надеждой на помощь, вот только редко когда письмо приходило вовремя, чтобы успеть спасти отправителя.

Одним из самых известных примеров спасения благодаря посланию в бутылке стал роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», герои которого нашли сосуд с просьбой о помощи внутри акулы.

До 1983 года самым протяженным дрейфом бутылки считалась бутылка, отправленная в 1909 году с борта русской канонерской лодки «Манджур» для исследования морских течений: она была подобрана у острова Беринга (Командорские острова) в 1967 году. 6 июня 1983 года этот рекорд был побит: на острове Мортон была обнаружена бутылка из-под лосьона, брошенная с борта английского парохода «Араватта» у берегов Австралии в 1910 году.

Тэги: мир, письмо, Австралия, бутылка, океан

Комментарии

Колонка автора
06.03.18 11:27

Куда послал Россию Путин?

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

07.03.18 09:16

Грязные политические пляски вокруг русского языка

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 7 марта 2018 года

Главные новости за 7 марта 2018 года
07.03.18 19:00
139
Последние новости
07.03.18 19:00

Главные новости за 7 марта 2018 года
07.03.18 16:51

У Собчак рассказали, зачем она хочет приехать в Крым
07.03.18 16:23

В Генштабе решили раздать всем военным инструкции на случай сексуальных домагательств
07.03.18 16:03

Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
07.03.18 15:51

В шести областях Украины до сих пор превышен порог заболеваемости гриппом
07.03.18 15:27

Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
07.03.18 15:24

Попавшегося на разбое сына замминистра отправили под весьма специфический домашний арест
07.03.18 14:41

Авиакатастрофу потерпело второе воздушное судно с российскими военными за сутки
07.03.18 14:39

В рейтинг самых богатых людей мира попали семеро украинцев
07.03.18 14:14

В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей

Интервью

07.03.18 09:12

Руслан Калинин: Переселенцам однозначно стоит подавать иски против России

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей
В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей
В Риме строители метро откопали виллу II века
В Риме строители метро откопали виллу II века
В Киеве взорвали автомобиль. Объявлен план-перехват
В Киеве взорвали автомобиль. Объявлен план-перехват
В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
Порошенко велел кое-что сделать с пенсионером, которого сбил автомобиль из его кортежа
Порошенко велел кое-что сделать с пенсионером, которого сбил автомобиль из его кортежа
В правительственном квартале Киева произошло жестокое убийство
В правительственном квартале Киева произошло жестокое убийство
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину
В Харькове разоблачили полицейских-наркоторговцев
В Харькове разоблачили полицейских-наркоторговцев
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов