На берегах Австралии нашли старейшее послание в бутылке. Его написал совсем не капитан Грант

На берегу австралийского острова Ведж-Айленд нашли послание в бутылке, отправленное 132 года назад. Как выяснили журналисты «Фразы», находку сделала австралийка Тоня Иллмен, когда гуляла по пляжу с мужем.

Как сообщает The Guardian, женщина решила, что старинная бутылка будет хорошо смотреться на полке, и захватила ее домой. Внутри оказался промокший лист бумаги с печатным текстом на немецком языке. Автор послания просил записать координаты и дату находки, после чего отправить их ему.

Как выяснилось, бутылку бросили в 1886 году с немецкого парусника «Паула», который пересекал Индийский океан в 950 километрах от берега Австралии. Судно участвовало в создании карты подводных течений, над которой работали немецкие ученые. Чтобы построить ее, в океан бросили тысячи бутылок, 662 из них со временем нашли и вернули исследователям.

Специалисты из музея Западной Австралии подтвердили подлинность послания. Оказалось, что бутылка упомянута в бортовом журнале «Паулы». Кроме того, исследователи обнаружили, что надписи на послании сделаны тем же почерком, что и записи капитана судна.

Послание в бутылке, или бутылочная почта, — древний способ отправки сообщений адресату посредством засмоленной бутылки, которая произвольно направляется морским течением. Согласно одной из легенд, изобретателем пересылки посланий в бутылках был греческий философ Теофраст, около 310 года до н. э. бросивший за Гибралтаром несколько запечатанных сосудов с записками для отслеживания течений воды из Атлантического океана в Средиземное море.

В мореплавании имеются сотни историй, когда послания из бутылок оказывались единственными сведениями о судьбе пропавшего судна и его экипажа. Часто послание в бутылке оказывалось последней надеждой на помощь, вот только редко когда письмо приходило вовремя, чтобы успеть спасти отправителя.

Одним из самых известных примеров спасения благодаря посланию в бутылке стал роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», герои которого нашли сосуд с просьбой о помощи внутри акулы.

До 1983 года самым протяженным дрейфом бутылки считалась бутылка, отправленная в 1909 году с борта русской канонерской лодки «Манджур» для исследования морских течений: она была подобрана у острова Беринга (Командорские острова) в 1967 году. 6 июня 1983 года этот рекорд был побит: на острове Мортон была обнаружена бутылка из-под лосьона, брошенная с борта английского парохода «Араватта» у берегов Австралии в 1910 году.