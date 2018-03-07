Главные новости за 6 марта 2018 года

Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину. Сегодня, 6 марта, в Киеве кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу. Об этом написал активист Сергей Орлов. «Дед перебегал дорогу на запрещающий жест регулировщика. И попал на капот машины сопровождения», — написал Орлов, добавив при этом, что мужчина остался жив и был доставлен в больницу.

Порошенко велел кое-что сделать с пенсионером, которого сбил автомобиль из его кортежа. Президент Украины Петр Порошенко сожалеет о произошедшем сегодня, 6 марта, ДТП в центре Киева, в котором полицейский автомобиль из кортежа главы государства сбил пожилого пешехода, и поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Об этом написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. «Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь», — написал Цеголко.

«Нафтогаз» решил закрыть представительство в России. За ненадобностью. «Нафтогаз Украины» решил закрыть представительство в России. Наблюдательный совет компании дал указание ликвидировать московское представительство до 12 марта. Как сообщает объявление компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, «решение о ликвидации (закрытии) представительства создается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства».

В Харькове разоблачили полицейских-наркоторговцев. В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сеть реализации наркотиков работникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Как отметили в ведомстве, оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире злоумышленник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны. Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова.

В Лондоне отравлен очередной перебежчик из России, захотевший получить убежище в Великобритании. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы. Британская полиция заявила, что в воскресенье в южном английском городе Солсбери в торговом центре нашли двух людей без сознания — 66-летнего мужчину и 33-летнюю женщину. Оба пострадавших оказались в реанимации в критическом состоянии из-за влияния неизвестного вещества. Видимых повреждений на телах нет.

Журналисты нашли базу российской ЧВК, разгромленной в Сирии, недалеко от Краснодара. Российским журналистам удалось попасть на территорию, где находится лагерь так называемой частной военной компании Вагнера в Краснодарском крае. По данным СМИ, именно оттуда бойцов отправляют на задания за рубеж, здесь же они получают деньги. База находится возле хутора Молькино в 30 километрах от Краснодара, возле одной из воинских частей Министерства обороны РФ. Это место также можно найти на Google Maps.

Девушка из эскорт-услуг обещает предоставить американцам запись о вмешательстве России в выборы президента США. Анастасия Вашукевич, известная в соцсетях как Настя Рыбка, утверждает, что обладает аудиозаписью, которая может пролить свет на дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Арестованная в феврале в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов блогерша, сообщила об этом американским журналистам, попросив взамен политического убежища. В частности, 5 марта Рыбка сообщила корреспонденту издания, что готова поделиться аудиоматериалом с американской стороной в обмен на предоставление ей политического убежища. «Если США предоставят мне защиту, я расскажу все, что знаю, — сказала она. — Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти странные вещи».

Российский чиновник рапортовал о готовности к отключению страны от интернета. Осталось подготовить россиян. Для запуска собственного интернета у России есть все технические возможности. По словам советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко, если Запад захочет отключить Россию от сети Интернет, страна к подобному развитию событий будет готова. Советник Путина отметил, что в РФ уже работает местный сегмент интернета, созданный по указу президента России для чиновников. «Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким „китайским файрволом“. То, чем всех нас пугают. Но пока все живы», — заявил Клименко в эфире местного телевидения.

Опубликованы переговоры летчиков Ан-148 за несколько секунд до столкновения с землей в Подмосковье. В Сети появилась расшифровка последних секунд разговора пилотов Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося при невыясненных обстоятельствах в феврале в Подмосковье. Исходя из переговоров, за минуту до крушения командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) спорили о скорости самолета. По данным, опубликованным на Telegram-канале Mash, после того как оба летчика решили, что им удалось выровнять скорость, второй пилот допустил ошибку из-за обледенения датчиков.

Работник эскорта раскрыл шокирующие данные о гомосексуалистах среди духовенства Ватикана. Работающий в эскорте итальянец направил в Ватикан досье, в котором содержатся доказательства гомосексуальности 36 итальянских священников и 6 семинаристов. По данным СМИ, документ насчитывает 1,2 тыс. страниц. Франческо Маниакапра заявил, что принял решение раскрыть компромат на священнослужителей, включая переписку в мессенджере WhatsApp, потому что не мог больше терпеть лицемерие с их стороны.