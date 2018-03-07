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МИД Великобритании заявил о возможном бойкоте мундиаля в России из-за отравления шпиона в Лондоне

МИД Великобритании заявил о возможном бойкоте мундиаля в России из-за отравления шпиона в Лондоне

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о возможных санкциях по отношению к России, если окажется, что за таинственной болезнью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля стоит Москва. Как выяснили журналисты «Фразы», речь может идти в том числе и о бойкоте британцами Чемпионата мира по футболу в РФ.

Как сообщает Sky News, Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы «ни на кого указывать пальцем», однако добавил, что причастные к преступлению не уйдут от ответственности. «Я говорю правительствам по всему миру, что ни одна попытка забрать невинную жизнь на территории Великобритании не избежит санкций и не останется безнаказанной», — заявил министр, подчеркнув, что Британии «возможно, снова придется пересмотреть санкционный режим в отношении России».

Как сообщает Business Insider, выступая перед депутатами британского парламента во вторник, 6 марта, Джонсон также указал, что ему «трудно понять», как Англия будет участвовать в турнире, если путинская Россия окажется виновной в отравлении Скрипаля. «И для себя, я думаю, будет очень трудно понять, как... думая о будущем чемпионате мира в июле этого года... Я думаю, было бы сложно представить, что Великобритания будет представлена на этом событии, как обычно», — заявил Джонсон, добавив, что этот вопрос нужно «обязательно рассмотреть».

В то же время, как сообщает Independent, «представители Министерства иностранных дел в спешном порядке объяснили, что министр говорил о политиках и дипломатах, а не о самих футбольных командах».

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в Лондоне с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Тэги: отравление, футбол, Великобритания, Россия, ФСБ, санкции, спорт, шпион, Чемпионат мира-2018

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