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На Херсонщине мужчину сурово наказали за неуплату алиментов

На Херсонщине мужчину сурово наказали за неуплату алиментов

Государственные исполнители арестовали и описали 2-комнатную квартиру мужчины из Новой Каховки на Херсонщине за неуплату алиментов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Как отметили в ведомстве, мужчина в течение десяти лет не интересовался жизнью двоих своих дочерей — Татьяны и Анны.

«В рамках закона #ЧужихДетейНеБывает госисполнители описали и арестовали его 2-комнатную квартиру, ограничили в праве выезжать за границу, управлении авто, охоте», — говорится в сообщении министерства.

При этом в ведомстве добавили, что уже 2 марта мужчина полностью погасил долги.

Как сообщала «Фраза», 7 июня 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об увеличении минимального размера алиментов на ребенка с 30% до 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

22 июня 2017 года в Украине были изменены правила уплаты алиментов.

В ноябре 2017 года Министерство юстиции Украины предложило Верховной Раде на законодательном уровне ужесточить ответственность злостным неплательщикам алиментов.

6 декабря в Херсонской области работники исполнительной службы провели ряд рейдов по адресам злостных неплательщиков алиментов. Как заявил начальник областного управления юстиции Константин Хутковский, «как показывает практика, те люди, которым ограничен выезд за границу, сегодня на 100% погасили свою задолженность».

7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов». Документ позволяет сурово наказывать должников, которые не платят алименты более полугода.

4 января 2018 года появилась информация о том, что Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины усиливающий ответственность родителей за неуплату алиментов на содержание малолетних детей.

10 января стало известно, что у подписанного президентом закона, ужесточающего меры против неплательщиков алиментов, появились первые жертвы.

По состоянию на 23 февраля Государственные исполнители запретили выезжать за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов. Также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами.

Тэги: общество, Херсон, экономика, дети, алименты, Новая Каховка

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