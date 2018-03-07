Как выяснилось, разогнав палаточный городок под Верховной Радой, полиция нарушила решение суда

Демонтаж палаточного городка у Верховной Рады и задержание людей 3 марта незаконны, поскольку решение суда, которым руководствовалась полиция, разрешало только досмотр. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, член фракции «Блока Петра Порошенко», Мустафа Найем.

«У меня есть все основания полагать, что действия сотрудников Национальной полиции в субботу у Верховной Рады были сомнительны с точки зрения законности, непропорциональны, нецелесообразны и выходили за рамки принятой международной практики», — написал депутат, добавив, что сам факт задержания людей в субботу не имел под собой никакого юридического обоснования.

«На фото решение суда, на основании которого действовали сотрудники НПУ в субботу под Верховной Радой. Согласно документу, известный судья Белоцерковец дал следователям разрешение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью найти причастных к нападению на полицейских двумя днями ранее, а также предметов, которыми это было совершено», — написал Найем, приложив копию решения.

Он добавил, что обыск и осмотр не предполагают снос помещения или имущества, а задержание граждан в ходе обыска возможно только, если лицо застали при покушении или совершении преступления, либо непосредственно после совершения преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы. «В этих случаях полицейские должны были зафиксировать эти факты, и не позднее чем через 24 часа прокурор или следователь обязаны были внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», — подчеркнул Найем, рассказав о дальнейши планах в этой связи.

Как сообщала «Фраза», утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой утром 3 марта произошли столкновения между протестующими и полицией, начавшей демонтаж палаточного городка. В полиции заявили, что соответствующие действия осуществляются во исполнение следственных действий по двум уголовным делам.

Позже в Национальной полиции сообщили, что в ходе разгона палаточного городка у стен Верховной Рады Украины правоохранителями были обнаружены 9 гранат РГД-5, запалы, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.