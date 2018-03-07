Работник эскорта раскрыл шокирующие данные о гомосексуалистах среди духовенства Ватикана

Работающий в эскорте итальянец направил в Ватикан досье, в котором содержатся доказательства гомосексуальности 36 итальянских священников и 6 семинаристов. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, документ насчитывает 1,2 тыс. страниц.

Как сообщает Daily Mail, Франческо Маниакапра заявил, что принял решение раскрыть компромат на священнослужителей, включая переписку в мессенджере WhatsApp, потому что не мог больше терпеть лицемерие с их стороны.

При этом автор досье утверждает, что ни один из разоблаченных им священников-гомосексуалистов не вступал в интимную связь с несовершеннолетними, и потому не подлежит уголовному преследованию. «Мы говорим о грехах, а не о правонарушениях», — подчеркнул Маниакапра.

В Ватикан досье направили из епархии архиепископа Неаполя. По информации издания, на сайте епархии говорится, что ни один из фигурантов документа не состоял на службе в городе.

В то же время сообщается, что местный архиепископ принял решение обнародовать документ, чтобы «оступившиеся заплатили за свои ошибки».

Как сообщала «Фраза», в феврале 2014 года Организация Объединенных Наций осудила Римско-католическую церковь в связи с политикой, которая разрешает священникам насиловать и развращать тысячи детей во всем мире.

В июне 2017 года австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана и считающийся одним из самых влиятельных людей Католической церкви, был обвинен в развратныхдействиях в отношении несовершеннолетних.

В сентябре того же года Папа римский Франциск признал, что Церковь с опозданием признала проблему педофилии среди католических священников и поздно начала ее решать. «Тот, кто признан виновным в педофилии и наказан за это, может обратиться к папе за помилованием, но я никогда не даровал и не дарую и впредь помилование», — заверил тогда глава Римско-католической церкви.

В феврале выяснилось, что 7% представителей духовенства Австралийской католической церкви были обвинены в педофилии.