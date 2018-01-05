Уровень заболеваемости корью в Украине вырос в 43 раза

Заболеваемость корью в Украине на данный момент выросла в 43 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрировано более 3000 случаев. Как выяснили журналисты «Фразы», зарегистрировано 5 летальных исходов, в том числе 2 среди детей и 3 среди взрослых.

В нескольких областях на территории Украины начали фиксировать вспышки заболевания корью у детей и взрослых. Недавно ситуация приблизилась и к Днепропетровской области, сообщает «Днепроград».

«В целом в Днепропетровской области эпидемическая ситуация относительно не сильно напряжена, но на протяжении последних трех недель растет число заболеваний корью. По состоянию на 4 декабря было зарегистрировано 63 случая, но эта ситуация динамична и уже сегодня статистика может быть иной. Возрастные категории: приваливают по статистике дети до 17 лет», — отметила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям департамента здравоохранения Валентина Ткаченко.

Наиболее распространена корь в Одесской, Ивано-Франковской и в Запорожской областях. Общее количество вспышек — около 100 в 15 регионах страны.

Как сообщала «Фраза», за первые четыре месяца 2017 года количество заболевших корью в Украине увеличилось в 20 раз по сравнению с прошлым годом.

В середине июля 2017 года в 15 областях Украины зарегистрирована заболеваемость корью. Наибольшее количество случаев — в Ивано-Франковской и Одесской областях.

В начале сентября Министерство здравоохранения сообщило о вспышке кори в ряде регионов страны.

29 сентября 2017 года появилась информация о том, что невакцинированные от кори дети временно не будут допускаться к занятиям в учебных учреждениях в трех областях, где в настоящее время зарегистрировано наибольшее число заболевших. Речь шла об Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях.

В начале октября в Тернополе объявили о вспышке кори и ограничении посещения детьми учебных заведений.

10 ноября 2017 года в Украине была зафиксирована вспышка кори.

По состоянию на 20 ноября 2017 года в Кушугуме Запорожского района Запорожской области в учебно-воспитательном комплексе «Интеллект» была зафиксирована эпидемия кори. Общее количество заболевших в школе учеников и учителей составило 35 человек.

В конце ноября 2017 года в Киеве наблюдался рост показателей заболеваемости корью.

По состоянию на конец декабря заболеваемость корью продолжала расти.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс контагиозности приближается к 100%), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире. По оценкам, в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет

Возбудителем кори является РНК-вирус рода морбилливирусов, семейства парамиксовирусов, имеет сферическую форму и диаметр 120-230 нм. Состоит из нуклеокапсида — спирали РНК плюс три белка и внешней оболочки образованной матричными белками (поверхностными глюкопротеинами) двух типов — один из них гемагглютинин, другой «гантелеобразный» белок.

Все известные штаммы вируса принадлежат к одному серовару; антигенная структура сходна с возбудителями парагриппа и эпидемического паротита. Наиболее важные антигены — гемагглютинин, гемолизин, нуклеокапсид и мембранный белок.

Вирус малоустойчив во внешней среде, быстро погибает вне человеческого организма от воздействия различных химических и физических факторов (облучение, кипячение, обработка дезинфицирующими средствами). При комнатной температуре сохраняет активность около 1-2 суток, при низкой температуре — в течение нескольких недель. Оптимальная температура для сохранения вируса — (-15)-(-20) °С.

Несмотря на нестойкость к воздействию внешней среды известны случаи распространения вируса на значительные расстояния с током воздуха по вентиляционной системе — в холодное время года в одном отдельно взятом здании. Ослабленные штаммы коревого вируса используются для производства живой противокоревой вакцины.

Путь передачи кори — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д.

Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.