В «Прозоро» рассказали, как фирмы Порошенко удивительным образом выигрывают тендеры

Частные фирмы Президента Украины Петра Порошенко за 2017 год выиграли тендерных контрактов на 29,3 миллиона гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», самым крупным стал контракт на 14,5 млн. грн., который получил столичный завод «Кузница на Рыбацком».

Военная часть А0456 заказала доковый ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный» в Одесской области, сообщает «Прозоро».



Еще полтора миллиона гривен заводу досталось от коммунального предприятия «Инженерный центр» за установление символов города Киева в Дарницком районе.



Заработала на бюджете и команда президентского «5 канала». Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно «Экспресс-Информ» и «НБМ» на двоих заработали 7 млн ​​грн.



В частности государственные «Укргазбанк» заказал телематериалов на 3 млн грн., «Мультимедийная платформа иновещания Украины» на 2,3 млн грн, «Укргаздобыча» на 0,5 млн грн и другие.



Страховая компания «Краина» продала государству услуг на 3,8 млн грн. Крупнейшими клиентами стали оборонные предприятия «Укрспецэкспорт» — 1 млн грн. и «Укроборонсервис» — 450 тыс. гривен.



Перед новогодними праздниками различным органам власти активно продавались сладости. В общем разные фирмы с приставкой в ​​названии «Рошен» продали шоколада и печенья на 2 млрд.грн.

Как сообщала «Фраза», 6 ноября 2017 года в результате журналистского расследования стало известно, что целью создания офшора президентом Украины Петром Порошенко могла стать минимизация налогов, а не планы по передаче кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».

6 ноября 2017 года появилась информация о том, что юридическая компания Avellum заявляет, что авторы скандального расследования, в котором президент Украины Петр Порошенко обвиняется в уклонении от уплаты налогов, необъективно подали позицию их фирмы.

Напомним, 8 апреля 2016 года доля президента Порошенко в «Рошен» была передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте.

Перед этим СМИ сообщили, что группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины активно использовала офшоры якобы для уклонения от уплаты налогов на сумму около 25 млн грн.