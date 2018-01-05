Владелец собак, загрызших насмерть ветерана АТО, легко отделался

Бориспольский горрайсуд Киевской области посчитал, что гибель ветерана АТО Владимира Томилина подпадает под статью — «убийство по неосторожности». Как выяснили журналисты «Фразы», наказали за убийство не владельца собак, а его пожилого отца-пенсионера.

Сразу же после трагедии, которая произошла год назад в Киевской области, полиции открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Но потом ее переквалифицировали в более мягкую, благодаря чему виновник отделался годом условно, сообщают «Вести».



Анатолий Алексеенко (так зовут мужчину) предлагал семье погибшего ветерана «компенсацию» в размере 10 тыс. грн. А потом пытался убедить односельчан, что владелец не он, а его престарелый отец. И, судя по приговору, так и вышло.

На суде владельцем собак стал отец Анатолия — Дмитрий Алексеенко. Он объяснил, что накануне происшествия забыл проверить — не закрыты ли ворота и пошел спать. Мол, всему причиной возраст. А около 6-ти утра проснувшись от криков, уже на улице он увидел, что его Люк, Топа, Вальс и Красотка напали на человека. Он умер от рваных ран и потери крови, а собак после этого убили.



Пенсионер попросил прощения у потерпевших, раскаялся и согласился выплатить им компенсацию за потерю кормильца. Ежемесячно он будет выплачивать детям и жене около 3 тыс. гривен, пока дети не станут совершеннолетними. Также, суд обязал его компенсировать моральный ущерб — по 200 тыс. грн. каждому.



В селе сразу же после трагедии рассказывали, что Владимир — не единственная жертва этих овчарок. Ранее, молодому парню удалось спастись, взобравшись на дерево. Он отделался шрамами. А местные жители неоднократно жаловались местным властям на собак, но их не слышали.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 января 2017 года в селе Кучаков Бориспольского района Киевской области четыре овчарки на смерть загрызли мужчину.

При этом это был не первый случай, когда эти псы нападали на людей.

9 января 2017 года в Херсонской области в городе Голая Пристань от нападения трех овчарок погиб 43-летний мужчина.

24 сентября 2017 года на Львовщине нашли мертвой пропавшую днем ранее 9-летнюю Диану из села Тышица, на теле которой были обнаружены многочисленные раны от укусов животных.

В конце ноября 2017 года в Днепропетровской области две собаки насмерть загрызли женщину, которая шла на работу. Еще одна прохожая чудом выжила, потому что от животных ее отбили соседи.