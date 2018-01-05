Обнародованы списки «самых малоимущих» нардепов, которые за год получили более 30 млн. грн. помощи

В Украине 176 народных депутатов получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году. Как выяснили журналисты «Фразы», каждому депутату выплачивали по 192 тыс. гривен компенсации.

Во фракции «Блок Петра Порошенко» средства из госбюджета предоставили 61 из 138 депутатов, в том числе Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Аркадию Корнацкому, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Константину Усову и Александру Черненко, сообщают «Українські Новини».

В «Народном фронте» компенсацию получили 44 из 81 депутата, в том числе замглавы фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.



Во фракции «Самопомощь» бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк, его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко.



В «Оппозиционном блоке» средства из госбюджета предоставили 9 депутатам из 43, в том числе Сергею Сажко и Николаю Скорику.



Также получили компенсацию 11 из 26 депутатов группы «Видродження», в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе; и 3 из 18 депутатов группы «Воля народу», в том числе Михаил Ланьо.



В Радикальной партии компенсацию получили 7 из 21 депутатов, в том числе Алена Кошелева и Юрий-Богдан Шухевич, а также 4 из 20 депутатов фракции «Батькивщина», в том числе Сергей Евтушок, Вадим Ивченко и Юрий Одарченко.



Также компенсацию дали 22 из 51 внефракционного депутата, в частности Анатолию Денисенко, Евгению Мураеву, Владимиру Парасюку.

Ранее «Фраза» сообщада, что в 2016 году 170 народных депутатов получали по 11 500-13 800 гривен ежемесячно из государственного бюджета как компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера.