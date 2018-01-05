Семья Луценко получила от старшего сына очередной ценный подарок

Семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра очередной подарок. Как выяснили журналисты «Фразы», сумма подарка составляет 170 тысяч гривен.

Соответствующие изменения имущественного положения отражены в декларациях чиновников.

Отмечается, что 2 января семья Луценко получила подарок в неденежной форме от Александра Луценко.

Как известно, у Луценко есть два сына: Александр, 1989 года рождения и Виталий, 1999 года рождения.

Как сообщала «Фраза», в начале 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена Ирина задекларировали подарок от сына Александр на сумму 265 тыс. грн. Какой именно подарок, осталось неизвестно.

12 августа 2017 года Юрий и Ирина Луценко задекларировали по 119 350 гривен, подаренных Александром Луценко.