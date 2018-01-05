Украинские моряки, затрявшие в Сирии, возвращаются домой

Сегодня, 5 января, 10 украинских моряков, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, возвращаются в Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», сирийские органы власти уже вернули паспортные документы морякам.

Информацию о возвращении украинцев на родину подтвердил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает «Украинская правда».

Он добавил, что благодаря консулу, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

«5 января на ливанской границе их встретил консул Украины», — сказал Кирилич.

Он добавил, что все финансовые вопросы — оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украину — урегулированы Посольством Украины в Ливане.

«Сегодня, в канун Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям», — подытожил Кирилич.

Как сообщала «Фраза», 14 декабря 2017 года родственники 15 украинских моряков с судна «Free Neptune» обратились с просьбой к президенту Украины спасти жизни и вернуть их домой. Из документа следует, что 15 украинцев оказались брошены работодателем без еды, воды, медицинской помощи и возможности вернуться в Украину на борту судна «Free Neptune» в порту Сахар (Султанат Оман).

3 января 2018 года появилась информация о том, что 10 граждан Украины уже 4 месяца назад находятся на борту судна в Сирии, без зарплат и паспортов.