Кипрский суд заморозил почти миллиард долларов Ахметова

Кипрский суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова по делу «Укртелекома». Как выяснили журналисты «Фразы», в целом заморожены активы на сумму 820 миллионов долларов .



Решение принял окружной суд Никосии, сообщает «Financial Times» со ссылкой на компанию «Raga Establishment».

Отмечается, что «Raga» принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко. Компания осуществляет преследование Ахметова с целью взыскать полную оплату за продажу «Укртелекома».

Как отметили в компании «Raga», они продали «Укртелеком» Ахметову за 860 миллионов долларов в 2013 году. Тогда олигарх заплатил 100 миллионов и больше не внёс ни единого платежа.

Ахметов может обжаловать решение суда до 8 января.

В компании олигарха комментировать ситуацию отказались, мотивируя это тем, что «различные судебные процессы в этом вопросе все еще ожидают рассмотрения».

Среди замороженных активов лондонская квартира Ахметова, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 декабря 2017 года Высокий Суд Англии арестовал все активы олигарха Игоря Коломойского по иску государственного «ПриватБанка».

В тот же день Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ о замораживании активов группы «Энергетический стандарт» украино-российского бизнесмена Константина Григоришина.