Сегодня - 05.01.2018
Архив
Новости
ТОП:

Депутат от БПП умудрился за год купить 62 квартиры

Депутат от БПП умудрился за год купить 62 квартиры

Депутат Черновицкого городского совета от БПП Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 62 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения. Как выяснили журналисты «Фразы», в течение одного дня депутат приобрел 31 квартиру.

Сначала он купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, то есть заплатил депутат 5 тысяч 250 гривен за квадратный метр, в то время, как минимальная цена на жилье в Черновцах составляет 7 тысяч 876 гривен за метр, сообщает «Честно».

«Приобрел. Потом реализую. После сдачи дома», — сказал Скрипа.

«Там по-разному цена была. И что? Это долго объяснять. Я вам это все не обязан объяснять», — прокомментировал Скрипа ситуацию с ценами.

Как уточняет «112.ua», по словам Скрипы с 2003 года он вместе с отцом занимается строительным бизнесом, этим объясняется появление 62 квартир за один год в его декларации. Все они находятся в жилых домах, которые депутат построил и планирует продать.



«Мы строители, мы не покупаем квартиры, мы их строим. Относительно автомобиля — он был символически продан моей жене ее же отцом за 45 тысяч гривен. Поэтому распространенная информация является некорректной, а обвинения — безосновательными», — заявил депутат.

Стоимость жилья в компании Ромео Скрипы ООО «Ромтис Строй» достигает 900 долларов за квадратный метр.

Также указано, что жена Ромео Скрипы Ольга приобрела автомобиль BMW X6 за 45 тысяч гривен, реальная стоимость которого составляет примерно 38-46 тысяч долларов.

В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен. Еще отметим, что в течение 2016 года депутат потратил на недвижимость 12,1 миллиона гривен, имея доход всего 643 тысячи гривен. 9 миллионов Скрипа получил от двух других лиц, у которых такая же фамилия.

Ранее «Фраза» сообщала, что народные депутаты Украины Александр Урбанский, Дмитрий Белоцерковец и Дмитрий Голубов (фракция «Блок Петра Порошенко») задекларировали криптовалюту биткоин общей стоимостью почти 50 миллионов долларов.

Тэги: коррупция, квартира, политика, депутат, БПП, Ромео Скрипа

Комментарии

Колонка автора
05.01.18 09:45

Блядская* Укрзализныця

Автор: Михаил Масс

Статьи

05.01.18 09:30

Падение Углегорска — ключевой провал дебальцевской операции

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Ноздровская успела записать видео, в котором рассказала, как ей угрожал нардеп Яценко

Ноздровская успела записать видео, в котором рассказала, как ей угрожал нардеп Яценко
05.01.18 16:24
440
Последние новости
05.01.18 16:24

Ноздровская успела записать видео, в котором рассказала, как ей угрожал нардеп Яценко
05.01.18 16:18

В «Прозоро» рассказали, как фирмы Порошенко удивительным образом выигрывают тендеры
05.01.18 16:14

Уровень заболеваемости корью в Украине вырос в 43 раза
05.01.18 15:39

Владелец собак, загрызших насмерть ветерана АТО, легко отделался
05.01.18 15:14

Обнародованы списки «самых малоимущих» нардепов, которые за год получили более 30 млн. грн. помощи
05.01.18 14:48

Семья Луценко получила от старшего сына очередной ценный подарок
05.01.18 14:47

Украинские моряки, затрявшие в Сирии, возвращаются домой
05.01.18 14:16

В Киеве неизвестные зарезали мужчину и подожгли его квартиру
05.01.18 14:09

Кипрский суд заморозил почти миллиард долларов Ахметова
05.01.18 13:14

Депутат от БПП умудрился за год купить 62 квартиры

Интервью

04.01.18 09:12

Александр Немец: Поддержка Трампа падает, а протест растет

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Ноздровская успела записать видео, в котором рассказала, как ей угрожал нардеп Яценко
Ноздровская успела записать видео, в котором рассказала, как ей угрожал нардеп Яценко
Ноздровская успела записать видео, в котором рассказала, как ей угрожал нардеп Яценко
Ноздровская успела записать видео, в котором рассказала, как ей угрожал нардеп Яценко
В Киеве неизвестные зарезали мужчину и подожгли его квартиру
В Киеве неизвестные зарезали мужчину и подожгли его квартиру
В Швейцарии ураганный ветер сорвал с рельсов пассажирский поезд
В Швейцарии ураганный ветер сорвал с рельсов пассажирский поезд
В Киеве пышнотелая феминистка показала «большую кнопку»
В Киеве пышнотелая феминистка показала «большую кнопку»
Чиновники уже и сами прозревают от ям на дорогах
Чиновники уже и сами прозревают от ям на дорогах
В Киеве водитель протаранил припаркованное авто и уехал
В Киеве водитель протаранил припаркованное авто и уехал
На Европу обрушился мощнейший ураган. Есть погибшие
На Европу обрушился мощнейший ураган. Есть погибшие
В Киеве неадекватный полицейский разбил стекло в автомобиле, угрожая пистолетом напуганным супругам
В Киеве неадекватный полицейский разбил стекло в автомобиле, угрожая пистолетом напуганным супругам
Львовский чиновник при приеме на работу требовал от соискателей петь известную «повстанческую» песню
Львовский чиновник при приеме на работу требовал от соискателей петь известную «повстанческую» песню
В Днепре мужчина подорвал оппонента, бросив ему под ноги гранату
В Днепре мужчина подорвал оппонента, бросив ему под ноги гранату
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский