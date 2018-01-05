Депутат от БПП умудрился за год купить 62 квартиры

Депутат Черновицкого городского совета от БПП Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 62 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения. Как выяснили журналисты «Фразы», в течение одного дня депутат приобрел 31 квартиру.

Сначала он купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, то есть заплатил депутат 5 тысяч 250 гривен за квадратный метр, в то время, как минимальная цена на жилье в Черновцах составляет 7 тысяч 876 гривен за метр, сообщает «Честно».

«Приобрел. Потом реализую. После сдачи дома», — сказал Скрипа.

«Там по-разному цена была. И что? Это долго объяснять. Я вам это все не обязан объяснять», — прокомментировал Скрипа ситуацию с ценами.

Как уточняет «112.ua», по словам Скрипы с 2003 года он вместе с отцом занимается строительным бизнесом, этим объясняется появление 62 квартир за один год в его декларации. Все они находятся в жилых домах, которые депутат построил и планирует продать.

«Мы строители, мы не покупаем квартиры, мы их строим. Относительно автомобиля — он был символически продан моей жене ее же отцом за 45 тысяч гривен. Поэтому распространенная информация является некорректной, а обвинения — безосновательными», — заявил депутат.

Стоимость жилья в компании Ромео Скрипы ООО «Ромтис Строй» достигает 900 долларов за квадратный метр.

Также указано, что жена Ромео Скрипы Ольга приобрела автомобиль BMW X6 за 45 тысяч гривен, реальная стоимость которого составляет примерно 38-46 тысяч долларов.

В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен. Еще отметим, что в течение 2016 года депутат потратил на недвижимость 12,1 миллиона гривен, имея доход всего 643 тысячи гривен. 9 миллионов Скрипа получил от двух других лиц, у которых такая же фамилия.

Ранее «Фраза» сообщала, что народные депутаты Украины Александр Урбанский, Дмитрий Белоцерковец и Дмитрий Голубов (фракция «Блок Петра Порошенко») задекларировали криптовалюту биткоин общей стоимостью почти 50 миллионов долларов.