УПЦ подала списки для нового обмена военнопленными

Украинская Православная Церковь подала списки обеим сторонам вооруженного конфликта для следующего обмена пленными. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий заявил на встрече с освобожденными военнопленными, которая состоялась 4 января в его резиденции в Киево-Печерской лавре.

В частности, Блаженнейший попросил родных и друзей тех, кто еще ожидает освобождения, предоставлять точную информацию о заключенных для ускорения обменного процесса.

«Мы подали списки. Их немного, примерно человек десять на десять (речь идет о следующем обмене — Ред.) Эти списки проходят проверку. Очень сложный процесс идентификации человека. В одном списке есть, в другом нет. Очень важно, чтобы мы имели достоверную информацию. Если есть более детальные данные, просим вас их присылать», — отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий заверил, что Украинская Православная Церковь не остановится и будет продолжать переговоры до тех пор, пока не будут освобождены все военнопленные.

«Мы знаем, что если Бог не благословит наши старания, ничего не получится. Это неприкладная истина. Поэтому мы молимся Богу и делаем то, что можем делать, чтобы всех освободить, чтобы каждый человек был на свободе и мог себя реализовать в тех условиях, в которых его Господь сотворил», — отметил Митрополит Онуфрий.

Также Предстоятель напомнил роль Православной Церкви в процессе обмена военнопленными.

«Занимаясь процессом освобождения, Церковь действует в плоскости милосердия, где должны прощать друг друга. Все мы люди и никто не должен зарекаться от тюрьмы и от сумы. Сегодня можно сидеть в мягком кресле, а завтра быть закованным. Церковь просит, чтобы мы простили тех и их просим, чтобы они простили нас. Это и есть принципы, по которым мы действуем», — пояснил Блаженнейший Онуфрий.

Как сообщалось, 24 декабря 2017 года Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий сообщил, что на переговорах с участием Патриарха Кирилла, представителей Украины и представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР», было принято решение об обмене военнопленными.

27 декабря 2017 года стараниями Православной Церкви и переговорной группы удалось осуществить обмен военнопленными. 73 военных ВСУ вернулись домой, в то же время украинская сторона передала непризнанным республикам 233 заключенных.