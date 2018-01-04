В Нью-Йорке горело помещение Секретной службы Клинтонов

В американском городке Чаппакуа, штат Нью-Йорк, возник пожар в резиденции, которая принадлежит Биллу и Хиллари Клинтон. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь семьи Клинтонов Ник Меррилл.

Сначала местными СМИ сообщалось, что огонь охватил сам дом. Однако впоследствии стало известно, что пожар возник в помещении, где находится Секретная служба.

Однако, по заверению Меррилла, пожар не повредил дом американских политиков, которых в то время не было дома.