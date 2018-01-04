Россия продлила запрет на транзит украинских грузов

Президент России Владимир Путин продлил на полгода ограничения транзита украинских грузов в Казахстан или Киргизскую республику через территорию РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на портале правовой информации РФ

Ограничения продлены до 30 июня 2018 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2016 года Российская Федерация в рамках выполнения ранее принятых решений полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию.

В ноябре 2016 года заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявлял, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать уже 15 августа 2017 года.

15 марта 2017 года Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины полностью остановить транспортное сообщение с оккупированными территориями. И СНБО это решение поддержал. При этом глава государства подчеркнул, что «исключение будет сделано только для гуманитарных грузов — украинских, международных организаций — ООН, Красного Креста и других — лекарств, товаров первой необходимости».