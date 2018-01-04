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Эксперт рассказал о «катастрофическом показателе» небоевых потерь

Эксперт рассказал о «катастрофическом показателе» небоевых потерь

Небоевые потери на Донбассе являются серьезной проблемой не только для террористов временно оккупированных территорий, но и для украинских солдат. Как выяснили журналисты «Фразы», основной причиной, по мнению директора информационно-аналитического центра «Перспектива», военного эксперта Павла Рудякова, становится отсутствие военной дисциплины.

«Если говорить о террористических группировках на востоке нашей страны, то до надлежащего уровня дисциплины им еще далеко», — рассказал военный в комментарии «Обозревателю», подчеркнув, что в украинской армии также существует проблема небоевых потерь, но она в основном замалчивается.

«На регулярной основе силами Министерства обороны Украины это не становится предметом дискуссий, соответственно — отсутствует общественный контроль», — добавил Рудяков.

По его словам, на фоне отсутствия военной дисциплины начинается злоупотребление алкоголем, пренебрежение авторитетом командира, в отдельных случаях совершения противоправных деяний. Военный также отметил, что боевые и небоевые потери украинской армии фактически пропорциональны, а это катастрофический показатель для страны.

Как сообщала «Фраза», весной 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано большое число самоубийств среди украинских военных.

Тогда же в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что в действующей отчетности органов прокуратуры не предусмотрено выделение сведений о количестве погибших военнообязанных лиц и причине их смерти.

В августе того же года подполковник запаса, координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук в комментарии «Фразе» сообщил, что «у нас сейчас небоевых потерь намного больше, чем боевых». «Армия, которая не воюет, начинает деградировать. Люди, которые долго сидят в окопах, не выполняя никаких боевых задач, по сути, начинают заниматься тем, чем не должны заниматься по определению. Это и самоубийства, и самострелы, и применение оружия в неадекватном состоянии. У меня есть статистика с начала года на июнь 2016-го, и, поверьте, она удручает. У нас в три раза больше небоевых потерь, чем боевых», — рассказал Тымчук, добавив, что «не бывает плохих солдат, бывают плохие офицеры».

В 2016 году Министерство обороны насчитало только 10 погибших под действием алкоголя при общем количестве небоевых потерь — 256 военных. В тоже время едва ли не все опрошенные журналистами источники информации сходятся в одном: злоупотребление алкоголем является основной причиной большинства не боевых потерь.

Весной 2017 года СМИ сообщили, что количество небоевых потерь из-за злоупотребления алкоголем в зоне проведения антитеррористической операции в официальной статистике Министерства обороны сильно занижено.

В эксклюзивном интервью нашему изданию, Светлана Улещенко, врач-психолог, работающая в госпитале инвалидов ВОВ и Кабинете психологической помощи участникам АТО и их семьям, рассказала, что происходит с психикой бойцов АТО при возвращении к мирной жизни и как семьи могут помочь бойцам в адаптации.

Также, в эксклюзивном интервью нашему изданию глава Ассоциации психиатров Украины, диссидент Семен Глузман рассказал о симптомах посттравматического синдрома, которые переживают бойцы АТО после возвращения домой, и объяснил, почему это состояние невозможно вылечить медикаментозно.

В середине того же года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции.

В августе 2017 года замкомандующего Нацгвардией генерал-майор Ярослав Сподар сообщил, что в Национальной гвардии Украины созданы роты для тех, кто замечен в употреблении спиртного.

Тэги: общество, Вооруженные Силы Украины, армия, Донбасс, антитеррористическая операция, дисциплина, потери

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