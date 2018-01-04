Создано мобильное приложение, способное подобрать вам пару по ДНК

В США разработали мобильное приложение для знакомств. Как выяснили журналисты «Фразы», данное приложение использует совместимость ДНК как основу для алгоритма подбора пары.

Приложение выделяет 11 генов, которые сочетаются с нашими феромонами, которые, как полагают, через химические реакции влияют на сексуальную привлекательность, сообщает «The Independent».

Сочетание этих данных с персональной информацией, указанной в профилях пользователей, позволяет приложению делать очень конкретные прогнозы.

«Приложение использует как ваши биологические данные, так и социальные; мы собираем вашу генетическую информацию с помощью специального тампона и получаем информацию о том, что вы любите, не любите, ваши интересы через профили в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и тому подобное», — объясняют на веб-сайте приложения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2013 году исландские разработчики выпустили для устройств на Android программу ÍslendingaApp, которая должна была позволить исландцам избежать инцеста. Для использования программы влюбленным достаточно было запуститьпрограмму и соприкоснуться смартфонами. После этого приложение должно было вычислить степень родства. В случае опасности инцеста программа должна была издавать громкий сигнал.

В 2016 году во Франции выпустили мобильное приложение, которое должно было предупреждать пользователей о терактах и других чрезвычайных происшествиях.