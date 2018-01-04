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В деле о крушении МН17 появилась еще одна версия

В деле о крушении МН17 появилась еще одна версия

В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки «Бук» мог не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил бывший командир финского батальона «Бук» Эса Келоними.

По его словам, системой «Бук» управляют 3 человека, сообщает «Украинская правда».

Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления «Буком», нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

В Донецке была замечена пусковая установка система «Бук», но, как отмечает финский специалист, это лишь одна из составляющих большого комплекса. В его состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передающий данные о воздушных объектах на командный пост. Также в составе комплекса есть другие пусковые установки.

По словам Келоними, пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор «не будет знать, куда стреляет».

«Потому что неизвестно, где находится цель», — пояснил он. При этом, отмечает эксперт, у пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Однако даже при наличии опытного оператора он не слишком точный, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

В программе было также озвучено мнение, что действиями оператора управляли из России. В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки «Бук» против украинских самолетов — безответственное решение.

Ранее "Фраза" сообщала, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую «выпустили из зенитно-ракетного комплекса „Бук“ на востоке Украины».

3 марта 2016 года был установлен номер зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит «Боинг».

28 сентября 2016 года родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 «Малазийских авиалиний» сообщили, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе. 

В марте 2017 года появилась информация о ттом, что ключевым организатором транспортировки «Бука», из которого предположительно был сбит самолет рейса MH17, был отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый».

8 декабря 2017 года появилась информация о том, что во время совместного расследования «The Insider» и «Bellingcat» удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбасом малайзийском «Боинге» MН-17. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывним «Дельфин», главный инспектор Центрального военного округа России.

Тэги: Украина, авиакатастрофа, Боинг, Россия, расследование, Донбасс

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