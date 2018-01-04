Новый год неизвестные живодеры отметили, привязав к хвосту собаки петарду

В Киеве живодеры привязали к хвосту собаки петарду, которая затем взорвалась. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

В частности, как сообщается, 1 января жители киевского Академгородка услышали звук взрыва петарды, после чего заметили собаку, которая пробежала вдоль дома, протиснулась в узкую щель и рухнула в подвал.

«Предполагалось, что собака испугалась фейерверка и сбежала от страха. Но на задней части тела собаки была обнаружена большая рваная рана. Характер раны свидетельствует о том, что к хвосту собаки кто-то привязал петарду и подорвал», — говорят активисты.

Взрывом почти полностью был оторван хвост собаки, были повреждены внутренние органы животного.

Зоозащитники объявили сбор средств на лечение собаки. Животное было прооперировано, однако утром 3 января скончалось.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2012 года разъяренная толпа избила двух человек, впервые представших перед судом по обвинению в убийствах бездомных собак.

В сентябре того же года Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Святошинского районного суда г. Киева по делу догхантера Алексея Ведулы, согласно которому его приговорили к четырем годам лишения свободы за жестокое обращение с животными. 19-летний парень был признан виновным в убийстве более 100 собак.

В ноябре того же года в Херсоне были задержаны двое мужчин, которые жестоко убили четверых щенков.

12 сентября 2016 года пользователи социальных сетей активно обсуждали сообщение о том, что в районе станции метро «Славутич» в Киеве неизвестные расстреляли собак.

12 января 2017 года вечером в Киеве прогремел взрыв в одном из домов Днепровского района. Взрывное устройство было заложено в почтовом ящике известного киевского догхантера Алексея Святогора.

Летом того же года в Одессе появился снайпер, который расстреливает домашних животных. Причем прямо посреди белого дня.

В конце 2017 года в соцсетях сообщили, что в Киеве наблюдается новая волна отравлений домашних питомцев. На этот раз в качестве отравляющего вещества использовалось средство от туберкулеза.