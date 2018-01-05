Главные новости за 4 января 2018 года

Президент США Дональд Трамп знает о вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. Макмастер назвал одной из важнейших задач раскрытие российского вмешательства в выборы во всем мире, с цельюдальнейшего недопущения вмешательства Москвы в демократический процесс. «Мы должны найти способ противостоять этой очень сложной стратегии вмешательства. Это новый вид угрозы, который Россия действительно усовершенствовала — использование средств дезинформации и пропаганды, а также социальных сетей», — сказал советник Белого дома.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины усиливающий ответственность родителей за неуплату алиментов на содержание малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Речь идет о подписании закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов». Документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов.

Президент России Владимир Путин продлил на полгода ограничения транзита украинских грузов в Казахстан или Киргизскую республику через территорию РФ. Об этом сообщается на портале правовой информации РФ. Ограничения продлены до 30 июня 2018 года.

Адвокат, представляющий интересы семьи убитой правозащитницы Ирины Ноздровской — Виталий Мацелюх заявляет, что инициировал с коллегами собственное расследование. Он не спешит подтверждать версию о том, что к убийству Ноздровской могли быть причастны близкие люди Дмитрия Россошанского. По словам Мацелюха, он и его коллеги привлекли к расследованию частных детективов. По словам адвоката, предварительные результаты расследования позволяют предположить, что виновными в убийстве могут быть не родственники Россошанского.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника Стива Бэннона и публично заявил, то Бэннон лишился рассудка. Инцидент произошел в связи с тем, что тот в еще не опубликованной пока книге назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов изменой. В частности, в книге утверждается, что встречу сына президента и других членов предвыборного штаба Трампа с россиянкой Наталией Весельницкой в «Трамп-тауэр» Бэннон назвал «предательской» и «непатриотичной».

В КНДР после запуска межконтинентальной ракеты «Hwasong-12» ее обломки упали в промышленной зоне города Токхон. По предварительной информации, двигатели первой ступени ракеты отказали примерно через минуту после запуска, что привело к катастрофе. Учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объема неиспользованного топлива.

Три человека погибли в результате урагана «Элеонора», который бушевал во вторник и среду на большей части стран Северной Европы. На курорте во Французских Альпах из-за падения дерева погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Два человека погибли в Испании, когда их смыло большой волной на побережье в Стране Басков. Из-за шторма сотни тысяч людей в нескольких странах остались без света, повреждены сотни транспортных средств. В результате непогоды были отменены сотни авиарейсов, нарушена работа портов, часть дорог затопило или завалило деревьями.

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики. Иран также обвиняет США в подстрекательстве к насилию. «Власти США продолжают нарушать все принципы международного права, регулирующие отношения между государствами, — говорится в тексте послания. — Американская администрация во главе с Дональдом Трампом в последние дни бесстыдно вмешивалась во внутренние дела Ирана, что выразилось в поддержке спорадических акций протеста, приведших к насилию и вандализму».

В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки «Бук» мог не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний». Об этом заявил бывший командир финского батальона «Бук» Эса Келоними. По его словам, системой «Бук» управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления «Буком», нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.