В Чернигове найдены похищенные в конце года памятники Коцюбинскому и Пушкину

В Чернигове обнаружили похищенные в декабре 2017 года бюсты писателей Александра Пушкина и Михаила Коцюбинского. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.

По его словам, о находке во время совещания рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко. «Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать. Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь публичный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж», — написал Ломако, добавив, что эти памятники никогда не охранялись — «ни советской, ни царской властью, ни во время независимости».

Как сообщала «Фраза», 18 декабря 2017 года в Чернигове была ограблена могила украинского писателя Михаила Коцюбинского. Неизвестные украли бронзовый бюст писателя.

В Чернигове в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.