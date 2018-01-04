В Украине могут ввести еще один штраф для водителей

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2017 года заместитель главы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева сообщила, что в соответствии с требованиями Евросоюза в Украине готовятся нововведения для водителей, которые относятся к сроку действия водительских удостоверений. В частности, предполагается, что каждые 5 или 15 лет (в зависимости от категории транспорта) водители будут пересдавать на получение прав, а заодно и проверять знания и навыки. В удостоверение водителя добавят микрочип, изменят срок действия и подкатегории водительских удостоверений.

Однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские водители не будут периодически пересдавать экзамены, чтобы обновить водительское удостоверение.

С 9 февраля территориальные сервисные центры МВД Украины впервые начали выдавать международные удостоверения водителя.

В апреле 2017 года депутаты Верховной Рады изменили правила проезда круговых перекрестков. По новым правилам главная дорога — всегда у транспортного средства, которое уже находится на кольце.

В июне 2017 года появилась информация о том, что до конца года планируют организовать в Киеве систему «умных» светофоров, чтобы разгрузить пробки.

24 июня 2017 года стало известно о том, что Госагентство автомобильных дорог Украины решило ввести европейскую практику профилактики нарушений ПДД — Traffic calming measures («Меры по смягчению трафика»). Эта система намного эффективнее лежачих полицейских.