Иран обвинил США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики. Как выяснили журналисты "Фразы", Иран также обвиняет США в подстрекательстве к насилию.



"Власти США продолжают нарушать все принципы международного права, регулирующие отношения между государствами, - говорится в тексте послания. - Американская администрация во главе с Дональдом Трампом в последние дни бесстыдно вмешивалась во внутренние дела Ирана, что выразилось в поддержке спорадических акций протеста, приведших к насилию и вандализму", сообщает "Tasnim".



По словам иранского дипломата, "президент США и его помощник через повторяющиеся и вызывающие насмешку твиты подстрекали иранцев к подрывным и провокационным действиям".



"Правительство Исламской Республики Иран ожидает от всех стран осуждения этой опасной политики и требует от Соединенных Штатов действовать ответственно на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права", - отмечается в послании.

Как сообщала «Фраза», беспорядки в Иране начались в конце 2017 года. Волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала самой крупной с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада. В поддержку протестующих открыто выступил президент США Дональд Трамп.

3 января 2018 года появилась информация о том, что что Соединенные Штаты созовут экстренное заседание ООН из-за протестов в Иране и реакцию правительства страны на них. Арестованным участникам протестов грозит смертная казнь за «неприязнь к Богу».